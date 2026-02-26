CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Датабриз» внедрила интеллектуальное управление ремонтами на Надеждинском заводе «Норникеля»

Российский разработчик промышленного ПО «Датабриз» (входит в холдинг «Экспанта») завершил проект по внедрению цифровой платформы управления ремонтными проектами на Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И. Колесникова (НМЗ), входящем в структуру «Норникеля». Решение на базе искусственного интеллекта взяло на себя функции управления графиком, расчета ресурсов и построения критического пути при капитальных ремонтах ключевого оборудования. Об этом CNews сообщил представитель компании «Датабриз».

Программное обеспечение предназначено для капитального ремонта двух обеднительных электропечей №1 (ОЭП-1). Всего на заводе функционируют четыре таких установки, каждая из которых работает в непрерывном цикле и перерабатывает около 2,5 тыс. тонн сырья в сутки. Бесперебойная работа таких печей критически важна для всего металлургического передела. Цифровая платформа «Датабриз» позволяет координировать действия нескольких сотен человек, задействованных в ремонте, оперативно реагируя на любые отклонения от графика. Эффективность решения была доказана на практике, когда из-за внепланового старта демонтажа нижнего кольца печи возникло отставание в 16 часов, система мгновенно перестроила график работ и полностью ликвидировала отставание всего за трое суток.

Директор департамента надежности, методологии и развития Заполярного филиала «Норникеля» Дмитрий Сухоставский рассказал, что предприятие уже имеет опыт успешного применения сервиса при техническом перевооружении второй технологической линии НМЗ им. Б.И. Колесникова: платформа помогла организовать работу 2,5 тыс. человек и выполнить задачи с опережением сроков: «Базовая функция сервиса – управление графиком, расчет ресурсов и построение критического пути. Любое отклонение в таких работах ведет к сдвигу сроков всего проекта. Поддерживать график в актуальном состоянии помогает мобильное приложение для исполнителей работ и ответственных за приемку. Они вносят фактические статусы, и план‑график перестраивается автоматически. Исполнители избавились от головной боли по заполнению таблиц по итогам смены. Ответственные видят в приложении выполненные работы и могут их принять прямо во время обхода. Руководители получают в штабе короткий, но исчерпывающий доклад о ходе работ и отклонениях. Все работает быстро и четко».

Виталий Муравьев, директор Надеждинского металлургического завода, отметил, что раньше обсуждение плана-графика на ежедневном штабе занимало до 45 минут. Сейчас – не более 15: «Система наглядно показывает связи между задачами, нагрузку на бригады и узкие места. Мы можем моментально перебрасывать ресурсы на критически важные участки, что дает реальную экономию времени и средств».

Технически решение представляет собой связку веб-платформы для планировщиков и мобильного приложения для исполнителей и приемщиков работ с внедренным ИИ-ассистентом. После внесения планировщиком фактических данных система автоматически генерирует отчеты и озвучивает статистику, акцентируя внимание на перестроенных участках графика. Виртуальный помощник не только сигнализирует об отставаниях и потребности в ресурсах на критических путях, но и освобождает сотрудников от рутинного заполнения сводных таблиц в конце смены. Руководители, в свою очередь, получают на оперативных штабах лаконичные, но исчерпывающие доклады о ходе работ с возможностью в реальном времени отслеживать статус задач, загрузку бригад и потенциальные риски.

Генеральный директор компании «Датабриз» Михаил Кудринский отметил растущий спрос на ИИ-технологии в индустрии: «В промышленности растет запрос на применение технологий искусственного интеллект в роли инструмента, который позволяет напрямую повышать эффективность и точность производственных процессов. Например, ИИ применяется в видеоаналитике, прогнозировании спроса и обслуживании оборудования, для анализа данных датчиков и оптимизации сборочных линий, и пр. Наш продукт полностью отвечает этому запросу, демонстрируя измеримые эффекты уже на этапах пилотов».

Управляющий директор холдинга «Экспанта» Илья Измайлов подробнее остановился на технологических преимуществах платформы: «Как и все продукты, входящие в портфель «Экспанты», платформа сопровождения ремонтов оснащена ИИ. Технология здесь работает на опережение: она оптимизирует графики, находя возможности для параллельного выполнения работ, которые ранее шли последовательно. С виртуальным ассистентом план-график превращается в живой, гибкий организм, а исполнение ремонта становится абсолютно прозрачным. Например, если руководителю потребуется сократить проект на две недели, ИИ-помощник мгновенно перестроит план, предложив перебросить ресурсы на приоритетные объекты или перенести некритичные задачи на следующий этап. При этом любые изменения в реальном времени отражаются в едином контуре, доступном всем участникам как единый источник правды».

Проект по внедрению цифровой платформы был реализован в партнерстве с компанией Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), обладающей глубокой экспертизой в области методологии управления производственными активами. Совместная работа команд была направлена на выстраивание оптимальной структуры работ, зависимостей и распределения ресурсов в новой системе.

Роман Ромахин, исполнительный директор Maintex FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline), сказал: «Наше партнерство с «Датабриз» построено на принципе взаимодополнения технологий и экспертизы. Мы обеспечили методологическую базу, основанную на лучших практиках управления производственными активами, в то время как платформа «Датабриз» стала цифровым двигателем проекта. Именно такой симбиоз – глубокое понимание производственных процессов и гибкий, интеллектуальный инструмент – позволил не просто уложиться в сжатые сроки подготовки, а заложить фундамент для долгосрочного повышения эффективности ремонтной деятельности на НМЗ».

В планах «Норникеля» – дальнейшее развитие системы. В перспективе платформа управления ремонтами будет интегрирована с системами видеонаблюдения, контроля доступа и 3D-моделями оборудования, что выведет на новый уровень как безопасность сотрудников, так и качество производственных работ.

