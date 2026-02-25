CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Янино-1 установят первые электрозаправочные станции

ГК «Расцветай» и Акционерное общество «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК») заключили соглашение о взаимодействии. Совместная деятельность будет направлена на разработку и внедрение инновационных энергоэффективных решений в существующую инфраструктуру локации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Расцветай».

Реализация проекта начнется с установки пилотных электрозаправочных станций для автомобилей (ЭЗС), которые станут частью инфраструктуры квартала «Расцветай в Янино». Планируется, что первые станций для зарядки электромобилей будут установлены в 2026 г.

«Для нас, как застройщика, который комплексно развивает территорию Янино, соглашение с АО «ЛОЭСК» является важным стратегическим шагом на пути к созданию энергоэффективной инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам надежности. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет новые возможности для улучшения качества жизни не только жителей нашего квартала «Расцветай в Янино», но и всего населения Янино-1», — сказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартал «Расцветай в Янино» — первый крупномасштабный проект застройщика в Ленинградской области. Жилой комплекс возводится в четвертой очереди в непосредственной близости от Ржевского лесопарка со всей социальной и коммерческой инфраструктурой. Новостройки представляют собой дома переменной этажности от 9 до 12 этажей. Помимо жилья девелопер обеспечит квартал необходимой социальной инфраструктурой. Строительство одного дошкольного учреждения уже ведется, плановый срок сдачи в эксплуатацию — февраль 2027 г.

