В сети Fix Price на всех кассах можно подтвердить возраст через мессенджер Max

Сеть Fix Price внедрила возможность подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах своих магазинов в России. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Сеть запустила новый функционал на всех кассах самообслуживания (КСО) в декабре 2025 г., а в феврале 2026 г. он заработал также и на обычных кассах. На сегодня это более 25 тыс. касс в более чем 7 тыс. магазинах Fix Price в России.

Теперь покупателям, чтобы подтвердить свой возраст, не нужно носить с собой удостоверение личности, достаточно обычного смартфона: верификация осуществляется с помощью «Цифрового ID» — динамического QR-кода, который генерируется в мессенджере Max через приложение «Госуслуги».

Внедрение этой технологии позволяет минимизировать время совершения покупки, сократить очереди, снизить нагрузку на кассиров, увеличить поток покупателей магазина. Новая технология делает процесс оплаты товаров более комфортным для покупателей.

Сеть реализует свою программу цифровизации бизнес-процессов в магазинах: внедрена система аудио-и видео-аналитики для контроля происходящего в торговых залах, часть функций в сфере логистики, формирования ассортимента и работы с СТМ выполняются с помощью искусственного интеллекта.