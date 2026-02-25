CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В новой версии системы хранения документов «М1:Архив» реализована поддержка ArchiveLink для размещения контента из систем SAP

Компания «ЕСМ-Консалтинг» объявляет о выпуске новой версии решения «М1:Архив» — единой системы хранения и долговременного управления корпоративными документами. В релизе «М1:Архив 1.3» реализована поддержка ArchiveLink для размещения и хранения документов из систем SAP. Об этом CNews сообщили представители «ЕСМ-Консалтинг».

ArchiveLink — стандартный интерфейс SAP, предназначенный для интеграции SAP с внешними системами хранения контента. Хранение вложений и архивных документов непосредственно в базе данных SAP нередко приводит к росту нагрузки на инфраструктуру и увеличению затрат на сопровождение и масштабирование.

Использование внешнего хранилища «М1:Архив» для документов из SAP позволяет заранее подготовиться к импортозамещению и возможному отказу от SAP в будущем: документы сохраняются в независимом репозитории и остаются доступными для работы, проверок и аудита вне зависимости от дальнейшей стратегии развития или замены ERP в компании.

Генеральный директор «ЕСМ-Консалтинг» Алексей Артемьев: «Сегодня бизнесу важно снижать зависимость от отдельных платформ и заранее выстраивать независимую ИТ-архитектуру. Мы готовы предложить заказчикам, продолжающим использовать SAP, инструмент для подготовки к постепенному переходу на альтернативные решения. Поддержка ArchiveLink в М1:Архив позволяет вынести документы из SAP в независимое хранилище, сохранить их доступность для бизнеса и аудита на всем горизонте изменений».

В системе хранения документов «М1:Архив» можно настроить отдельную ролевую модель доступа к документам — независимо от прав пользователей в других системах. При этом пользователи SAP получают доступ к документам непосредственно из интерфейса SAP, без необходимости переключаться между системами.

Релиз «М1:Архив 1.3» доступен для внедрения новым и обновления действующим заказчикам. Решение «М1:Архив» включено в реестр российского ПО (№ 11091 от 20.07.2021) и позиционируется как замена западным системам хранения контента для SAP, таким как IBM Content Manager, EMC InfoArchive и SAP Archiving by OpenText.

