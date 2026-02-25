CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Штурвал» стал контейнерной платформой для продукта Data Ocean SDI

Российские разработчики ИТ-решений для бизнеса «Лаборатория Числитель» и Data Sapience провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость Data Ocean SDI — решения для управления данными в реальном времени — с контейнерной платформой «Штурвал».

Интеграция двух российских продуктов для крупного бизнеса открывает новые возможности: создает стабильную среду для потоковой обработки и управления данными на базе Kubernetes; повышает отказоустойчивость и защищенность ИТ-систем, обеспечивая непрерывность работы data-процессов даже при сбоях отдельных узлов; дает гибкость для мультиоблачных и гибридных развертываний; упрощает эксплуатацию и наблюдение за инфраструктурой благодаря встроенным средствам мониторинга и логирования; позволяет использовать сертифицированные российские решения при проектировании систем для работы с потоками данных в реальном времени.

«Data Ocean SDI изначально проектировался с учетом современных архитектурных принципов, включая контейнеризацию. Благодаря платформе "Штурвал" мы можем предоставлять клиентам комплексный сервис для развертывания и управления real-time-интеграциями с полной автоматизацией инфраструктуры. В планах сотрудничества с вендором — расширить список сертифицированных продуктов из линейки Data Sapience», — сказал Павел Бабурин, руководитель поддержки продаж Data Sapience.

«Эта коллаборация интересна заказчикам, которые хотят объединить real-time-аналитику и потоковую обработку данных с современным DevOps-подходом к управлению инфраструктурой. Она позволит им сократить время вывода data-сервисов в продуктив, снизит операционные риски и упростит процессы масштабирования», — сказал Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

«Штурвал» управляет множеством кластеров Kubernetes из одной точки, осуществляет их развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа. Решение включает более 30 модулей (кроме самого Kubernetes), заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых по одной кнопке.

Data Ocean SDI — low-code-решение, обеспечивающее управление данными в реальном времени с реализацией необходимой бизнес-логики и преобразований. Продукт включает широкий набор трансформаций и обогащений данных для интеграции со сторонними сервисами (CEP). Поддерживает режим захвата изменений в источниках для обеспечения real-time-интеграций в аналитическое хранилище с минимальными задержками (CDC).

