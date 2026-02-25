CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Планировщик задач «Ежка» стал частью инициативы Десятилетия науки и технологий

ИТ-экосистема «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ Плюс», входит в ПАО «Ростелеком») объявляет о включении планировщика задач «Ежка» в инициативу «Решения и сервисы для профессионального сообщества» Десятилетия науки и технологий. Теперь инструмент для управления проектами и координации работы официально представлен в числе решений, доступных молодым ученым и исследователям по всей стране. Об этом CNews сообщили представители

«Ежка» — таск-трекер, входящий в ИТ-экосистему «Лукоморье». Платформа соответствует требованиям российского законодательства и подходит как для индивидуальной работы, так и для небольших и средних команд. Сервис построен на методологии канбан: задачи визуализируются на досках и распределяются по статусам, срокам и приоритетам. «Ежка» помогает планировать этапы исследований, координировать подготовку научных публикаций, отслеживать дедлайны по грантам и систематизировать ежедневные задачи. Пользователям доступны создание карточек с описанием и чек-листами, назначение исполнителей, прикрепление файлов, комментарии, фильтрация и умный поиск. Предусмотрены мобильная версия и гибкая настройка рабочего пространства.

«Ценность «Ежки» для научного сообщества — в системном подходе к исследованиям. Она помогает превратить разрозненные задачи в единый процесс — от постановки гипотезы до готовой публикации или отчета по гранту, позволяя ученым сосредоточиться на самой науке, а не на организации работы», — сказала Анастасия Горелова, руководитель программ обучения ИТ-экосистемы «Лукоморье», глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт».

Десятилетие науки и технологий — государственная инициатива, нацеленная на популяризацию научных достижений, поддержку исследователей и создание благоприятных условий для занятия наукой. Решение о проведении Десятилетия науки и технологий в 2022–2031 гг. было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

