«Геоскан» и «Рослесозащита» будут совместно развивать решения для лесного хозяйства на основе беспилотных технологий

Компания «Геоскан» и ФБУ «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита») заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение беспилотных авиационных систем в систему лесного хозяйства и развитие профессиональных компетенций специалистов отрасли.

Соглашение предусматривает совместную работу сторон по внедрению беспилотных авиационных систем в практику лесного хозяйства, разработку и апробацию новых сценариев использования беспилотных авиационных систем в сфере защиты лесов и лесовосстановления, тестирование перспективных технологических решений для лесопатологического мониторинга и мониторинга воспроизводства лесов, в том числе с применением новейшего оборудования для мультиспектральной аэросъёмки и нейросетевых алгоритмов.

Отдельным направлением сотрудничества станет обучение специалистов лесной отрасли применению беспилотных воздушных технологий и обработке данных аэросъемки с учётом специфических задач ФБУ «Рослесозащита», требующих уникальных компетенций в использовании мультиспектральных данных, а также разработка адаптированных учебно-методических материалов для подготовки и повышения квалификации специалистов лесной отрасли.

Реализация соглашения позволит объединить экспертный и технологический потенциал сторон для внедрения современных цифровых решений и повышения эффективности мероприятий по защите и мониторингу лесов.

«Беспилотные авиационные системы в сочетании с цифровой обработкой данных и элементами искусственного интеллекта позволяют получать объективную и высокодетализированную картину состояния лесных массивов — от выявления очагов размножения вредителей и определения участков повреждений до оценки динамики воспроизводства лесов. Такие решения обеспечивают высокую точность, оперативность и масштабируемость мониторинга при снижении затрат и рисков, что принципиально расширяет возможности применения современных технологий в лесном хозяйстве», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Современные технологии, основанные на анализе и интерпретации данных воздушной съемки, являются эффективным инструментом для оценки состояния лесов и могут быть использованы для обследования труднодоступных и удалённых участков, а также ранней диагностики негативного воздействия на леса вредных организмов», — сказал главный аналитик ФБУ «Рослесозащита», руководитель направления дистанционных методов мониторинга лесов Александр Букась.