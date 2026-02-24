CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Заимка Перфильевых получила новые скорости интернета

Сотовая связь без задержек и скоростной мобильный интернет до 110 Мбит/с стали доступны обладателям «зеленых» сим-карт в иркутском селе Максимовщина. Это стало возможным благодаря дополнительной базовой станции, установленной технической службой «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Максимовщина было образовано в XVII веке под Иркутском – на месте заимки семьи казачьего атамана Максима Перфильева – и сперва называлось заимкой Перфильевых, позже получило название, сохранившееся до наших дней. Сейчас в поселении проживают более 4 тыс. человек, здесь есть образовательные и медицинские учреждения, магазины, вдоль проходит железная дорога и важные для региона транспортные маршруты.

Построенная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных. Теперь абоненты «МегаФона» могут быстрее загружать объемные файлы и мобильные приложения, смотреть видео в высоком разрешении без зависаний, пользоваться онлайн-банкингом и мессенджерами.

«В прошлом году наши специалисты построили в Максимовщине современную базовую станцию с поддержкой LTE, сейчас возвели еще один телеком-объект. Новое оборудование увеличило скорости интернета до 110 Мбит/с и снизило нагрузку на сеть соседних населенных пунктов, теперь местные жители могут с легкостью пользоваться всем необходимыми онлайн-сервисами и без помех звонить родным и близким», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Абоненты демонстрируют значительный рост спроса на телекоммуникационные услуги в Максимовщине. Так, в январе 2026 г. относительно аналогичного периода 2025 г, интернет-трафик вырос на 30%, а объем голосовых звонков на 42%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще