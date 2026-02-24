«Вектор» внедрил сервис ID от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей сотрудников

ООО «Вектор», дистрибьютор в категориях food, non-food и товаров для животных, завершило внедрение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» для защиты доступа сотрудников к корпоративной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Необходимость усиления защиты в компании связали с ростом распределенной структуры бизнеса и увеличением числа удаленных подключений через корпоративный V*N. В ИТ-службе фиксировали попытки входа в инфраструктуру даже при использовании сложной парольной политики, что стало дополнительным аргументом в пользу внедрения второго фактора аутентификации.

При выборе решения компания ориентировалась на возможность интеграции с уже используемым сетевым шлюзом UserGate, соотношение цены и функциональности, а также технические требования к развертыванию сервиса.

Эдуард Дамм, руководитель управления ИТ ООО «Вектор»: «Мы периодически фиксировали подозрительные входы в инфраструктуру при сложной парольной защите, а с учетом того, что в компании работает более тысячи сотрудников, есть удаленные офисы и корпоративный V*N, внедрение двухфакторной аутентификации стало логичным шагом для повышения уровня безопасности».

Проект стартовал с тестовой группы, в которую вошли специалисты ИТ-отдела и часть рядовых сотрудников. Это позволило проверить удобство сервиса для пользователей с разным уровнем технической подготовки. В течение месяца были отработаны процессы подключения и использования решения, после чего компания приступила к масштабированию сервиса на все подразделения.

Сотрудникам направляли инструкции по подключению второго фактора аутентификации, а при возникновении сложностей помогали настраивать сервис непосредственно в офисах. После подключения большей части персонала доступ к корпоративной инфраструктуре без использования «Контур.ID» был полностью закрыт.

По оценке компании, внедрение прошло без негативной реакции со стороны сотрудников — этому способствовала предварительная коммуникация и уже существующий опыт использования двухфакторной аутентификации в других корпоративных системах и сервисах.

В результате все удаленные сотрудники ООО «Вектор» сегодня получают доступ к корпоративным ресурсам с применением «Контур.ID». Большинство пользователей подтверждают вход через мобильное приложение «Контур.Коннект», что позволило выстроить единый и удобный механизм защищенного доступа в распределенной ИТ-инфраструктуре компании.