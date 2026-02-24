CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России перевела онлайн-занятия на «МТС Линк»

МТС перевела дистанционные занятия Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью сервиса ежегодно более полутора тысяч студентов будут получать образование в единственном высшем учебном заведении МЧС России в Сибири. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Отечественное решение от МТС будут применять для слушателей заочных отделений, обучающихся в областях пожарной, промышленной и техносферной безопасности, а также государственного и муниципального управления. К занятиям одновременно смогут подключаться до 450 обучающихся. Одной из востребованных функций для организации учебного процесса стала функция текстовой расшифровки на базе ИИ — после онлайн-занятий речь спикера преобразуется в текст, который доступен для слушателей и преподавателей.

«В подготовке будущих спасателей нет места риску, в том числе цифровому. Наша платформа входит в реестр отечественного ПО и обеспечивает защищенную коммуникацию на всех уровнях, что гарантирует полный контроль над учебным процессом обучающихся. Всё больше образовательных организаций переходят на наше решение для создания гибридных систем обучения — в частности, образовательный процесс с его помощью организовали для студентов Красноярского государственного медицинского университета и Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

