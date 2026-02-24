Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис

Selectel, независимый российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5 тыс. запросов в секунду. Решение подойдет компаниям, в том числе из сегмента Enterprise, для которых важны надежная защита внутренних сервисов, а также возможность с легкого и гибкого управления.

Приватный DNS позволяет использовать имена вместо IP-адресов, снижая вероятность ошибок при администрировании и облегчая управление сложной инфраструктурой. Благодаря возможности быстрого переключения трафика через обновление DNS-записей с контролируемым TTL (Time to Live — время существования записи до следующего обновления), сервис подходит для динамичных сред, где требуется гибкость и мгновенная реакция на изменения.

Новое решение работает внутри закрытой сети — внешние пользователи и злоумышленники не могут его увидеть или атаковать. Такая защита обезопасит сеть от распространенных угроз, таких как перехват данных или подмена адресов. Это особенно важно для проектов уровня Enterprise, представителей таких отраслей как финтех и ритейл, а также проектов с микросервисной архитектурой, где критически важны безопасность и полный контроль над сетевыми ресурсами. При этом новый сервис легко интегрируется как с облачными, так и с выделенными серверами через глобальный роутер. Приватный DNS также не зависит от DHCP-сервиса, что делает его удобным для интеграции в среды с Kubernetes.

Технические характеристики сервиса ориентированы на высокую производительность: преобразование имени выполняется за ~1 миллисекунду при нагрузке 5000 RPS (Requests Per Second) и при необходимости масштабируется по запросу. Отказоустойчивый балансировщик нагрузки включен по умолчанию, а для виртуальных машин могут автоматически создаваться A-записи (регистрация имени хоста ВМ и привязывание его к IP-адресу при запуске или создании)— при этом управление ими остаётся в руках клиента. Сервис доступен через API и Terraform, что позволяет интегрировать его в CI/CD-пайплайны и автоматизированные процессы развертывания.

«Мы продолжаем развивать облако Selectel, делая его еще более производительным, удобным и безопасным для бизнеса, — отметил Михаил Копытин, старший менеджер сетевых функций облачной платформы Selectel. — Приватный DNS поможет компаниям ускорить администрирование, защитит внутреннюю сеть от внешних угроз и сделает управление распределенными системами прозрачнее и проще».