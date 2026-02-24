CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рынок МЦОД в 2025 г.: рост спроса на 30% и переход к высоконагруженным решениям

По оценкам GreenMDC, в 2025 г. объем рынка модульных центров обработки данных в России увеличился на 20%. Рост спроса со стороны заказчиков составил около 30%. Среди основных тенденций отрасли – создание высоконагруженных МЦОД, повышение мощности и полезной нагрузки на каждую стойку, а также интерес к формату Edge. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

Одной из главных тенденций 2025 г. стало изменение параметров ИТ-инфраструктуры. Если два-три года назад максимально планируемая нагрузка в коммерческих ЦОДах составляла порядка 10-15 кВт на стойку, то в 2025 г. наметился переход к более высокоплотному оборудованию. Началась реализация объектов с уровнем ИТ-нагрузки 25 кВт на каждый серверный шкаф и выше.

«Это связано с изменением подхода к ИТ-оборудованию – при уменьшении размеров носителей информации их энергопотребление продолжает расти. Кроме того, планируя свой МЦОД, заказчики заранее предусматривают его дальнейшее развитие, оценивают нагрузку, которая потребуется в течение нескольких лет», – отметил Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

Одновременно с ростом мощностей продолжается тренд на использование Edge-ЦОДов. Заказчики все чаще отказываются от размещения данных в крупных централизованных дата-центрах, сконцентрированных в большей части в Московском регионе, в пользу локальных решений, приближенных к конечному потребителю или источнику контента. Так, операторы связи начали внедрять Edge-ЦОДы разного масштаба, которые находятся ближе к клиентам, в регионах. Это обеспечивает максимальную скорость передачи данных, что критично для работы многих современных систем.

Размеры модульных дата-центров также продолжают увеличиваться: в 2025 г. они стали достигать 50–100 стоек, а в некоторых случаях – доходить до 500 стоек и более.

В течение года активный интерес к модульным центрам обработки данных проявляли крупные промышленные предприятия, недропользователи, государственные структуры, а также научно-исследовательские институты. Они внедряют МЦОДы для оптимизации производственных процессов и «умного» управления системами. Заметный спрос сформировал сектор ритейла и логистики, что во многом объясняется ростом популярности маркетплейсов. Дата-центры часто используют в складских комплексах для аналитики, управления, унификации и оптимизации различных процессов. Часто необходимость в МЦОДах возникает для аналитики дорожного движения.

«В 2025 г. наша компания, реагируя на тенденции рынка и ожидая в следующем году продолжения наметившихся тенденций, увеличила производственные площади в три раза. Растет и количество официальных представительств GreenMDC – в прошлом году они открылись в Москве и Алма-Ате. Также расширяется сеть сервисного обслуживания, которая действует уже практически по всей стране. Продуктовая линейка пополнилась административно-бытовыми комплексами, которые можно интегрировать с технологическими помещениями ЦОДа или использовать как автономные офисы, выполненные в той же стилистике», – сказал Георгий Малышев.

