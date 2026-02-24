CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Группа Лента» объявляет о консолидации технологических подразделений в ИТ-компанию Lenta tech

Генеральным директором ИТ-компании назначен Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Группы Лента». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

В новую компанию вошли ключевые цифровые и технологические направления: дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR Цифра», а также дирекция по цифровому маркетингу и лояльности. Объединение команд в одной структуре позволит сосредоточиться на развитии технологий, быстрее запускать и масштабировать цифровые инициативы.

sergeev_sergej.jpg

Лента
Сергей Сергеев

Генеральный директор Lenta tech Сергей Сергеев: «Выделение Lenta tech в отдельную компанию позволит перейти в единый контур работы с бизнесом, ускорит принятие решений и упростит взаимодействие между командами. Самостоятельное развитие Lenta tech также усилит технологический бренд «Группы Лента». Это поможет привлекать сильных ИТ-специалистов и создавать понятные карьерные возможности в рамках крупной и устойчивой экосистемы».

