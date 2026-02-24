CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Еще 230 семей Свободного подключили к гигабитному интернету от МТС .

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Свободном. Более 230 семей, проживающих в центральной и северной частях города, получили доступ к домашнему интернету и сервисам экосистемы МТС на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в Центральном, Управленческом, а также Северном и Лазовском районах Свободного. Скоростной домашний интернет заработал в многоквартирных домах на улицах Литвиновская, Управленческая, Ленина, Лазо, Парниковая, Мухина, Серова и Станиславского.

Домашняя сеть с пропускной способностью до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартной скорости, позволяет с комфортом подключаться к сети на устройствах всех членов семьи одновременно, смотреть потоковое видео в Ultra HD качестве, загружать на облачные ресурсы видео и формировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам по вечерам и в выходные дни, когда наблюдаются пиковые нагрузки на сеть.

«МТС продолжает работу по расширению сети фиксированного интернета в Амурской области. Строительство новых сетей волоконно-оптических линий связи, позволяет обновить существующую телеком-инфраструктуру интернет-скоростями до 1 Гбит/с и создать основу для дальнейшего развития сети. Только в прошлом году в области было сдано в эксплуатацию более шести тысяч новых квартир. Заезжая в новые квадраты, новоселы приобретают бытовую технику и электронику, устанавливают элементы умного дома, различные датчики, которые требуют высокие скоростные характеристики при подключении к сети. «Гигабит» позволяет обеспечить эту потребность, а жители могут с комфортом пользоваться домашним интернетом, мобильной связью и цифровыми сервисами», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

