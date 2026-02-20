Образовательная платформа OTUS использует систему бизнес-моделирования Business Studio в обучении ИТ-специалистов

Группа компаний «Современные технологии управления» и команда OTUS заключили соглашение об использовании системы бизнес-моделирования Business Studio в учебном процессе.

Образовательная платформа OTUS более 8 лет проводит обучение по авторским курсам для ИТ-специалистов различных направлений и уровней подготовки. Это масштабный образовательный портал: более 200 курсов по направлениям: программирование, тестирование, инфраструктура, информационная безопасность, управление, Data Science и многое другое. Мы развиваем технологии, обучая тех, кто их создает.

Для OTUS важно наделить будущих специалистов теми навыками, которых требуют ведущие работодатели. Для этого в образовательную программу внедряются современные и профессиональные инструменты. Команда OTUS выбрала Business Studio, чтобы дать выпускникам актуальные знания и компетенции по работе в востребованном и распространенном в ИТ-индустрии программном продукте.

Система бизнес-моделирования Business Studio используется в курсах Enterprise Architect и BPMN: Углубленная практика. ГК «Современные технологии управления» в рамках обучения предоставляет студентам OTUS лицензии и оказывает консультационную поддержку преподавателям платформы.

«На нашем курсе Enterprise Architect мы стараемся дать студентам максимальную практическую пользу. Хороший архитектор — это "играющий тренер", одинаково легко ориентирующийся и в стратегии и в тактике преобразований. Для более уверенного владения ситуацией мы даем слушателям максимально разнообразный набор современных инструментов, в чём нам сильно помогают партнеры. Благодарим коллег из Business Studio за возможность предоставлять всем желающим лицензии и гайдлайны по выполнению учебного кейса на платформе», — отмечает преподаватель Otus Александр Стройкин.

«В рамках курса "BPMN: Углубленная практика" мы обращаемся к Business Studio для того, чтобы поймать двух зайцев: во-первых, ни в каком другом продукте нет более полного набора элементов из спецификации BPMN 2.0. Да ещё и так, чтобы их можно было показать в работе, в моделлере, с живыми примерами. Во вторых BS — лучшее решение для демонстрации понятия "процессная архитектура"», — говорит преподаватель Otus Антон Просекин.

И конечно, невозможно учить нотации, не касаясь процессного подхода и самой управленческой дисциплины BPM, включающей в себя далеко не только схемы. И вот тут BS подходит как нельзя лучше, потому что «под одной крышей» сочетает инструменты системы управления компанией, без которых невозможно внедрение процессного подхода.

Применение прикладного инструмента во время обучения помогает на практике освоить навыки проектирования процессов и корпоративной архитектурой.