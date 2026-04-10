Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Французское правительство заявило об отказе от Windows в пользу Linux. Чиновники намерены как можно скорее отказаться от американского ПО, чтобы не зависеть от иностранных технологий.

Всю власть «пингвинам»

Власти Франции готовятся к переходу с Windows на Linux в рамках достижения цифрового суверенитета. Как пишет портал Tom’s Hardware, государство намерено добиться независимости от американских технологий. Это касается только компьютеров чиновников и не распространяется на физлиц и частный бизнес.

Об этом говорится в официальном заявлении Межведомственного цифрового управления Франции – DINUM (Direction interministérielle du numérique). Оно несет ответственность за цифровизацию и цифровой суверенитет страны.

В сообщении DINUM не сказано, какому именно дистрибутиву Linux из десятков ныне существующих выпадет часть стать заменой Windows во всех госструктурах Франции. Эксперты Tom’s Hardware полагают, что это может быть какой-нибудь уникальный дистрибутив, разработанный во Франции.

RealToughCandy.com / Pexels Популярность Linux в госсекторе набирает обороты

Нельзя исключать также, что выбор в итоге будет сделан в пользу одной из сборок, оболочка которой частично или полностью копирует интерфейс Windows, чтобы чиновники могли проще и быстрее освоиться в новой операционной системе. В мире сейчас принято ругать Windows 11 за ее глюки и вездесущего ИИ-ассистента Copilot, и потому разработчики СПО активно работают над Linux с дизайном Windows.

За последние полтора года CNews освещал несколько таких. Это, в том числе, Linux Wubuntu, Zorin OS и AnduinOS.

Одной операционки будет мало

Ожидается, что итоговый план перевода чиновников Франции на СПО будет подготовлен осенью 2026 г. К тому времени заинтересованные стороны должны будут знать, какие рабочие станции, инструменты для совместной работы, антивирусное программное обеспечение, искусственный интеллект, базы данных, виртуализация и сетевое оборудование потребуются для продвижения инициативы по обеспечению цифрового суверенитета Франции.

Иными словами, для перехода требуется список всех написанных под Windows программ, которыми пользуются чиновники для решения рабочих задач, чтобы им можно было найти альтернативу в среде свободного программного обеспечения.

Также их можно попробовать запустить под Linux при помощи WINE – специально предназначенной для этого утилиты, которая постоянно развивается и совершенствуется.

Первые шаги

Франция намерена отказаться не только от Windows, но и самого разного американского ПО и веб-сервисов. Как пишет Tom’s Hardware, в 2025 г. власти страны объявили о переводе 80 тыс. сотрудников Национального фонда медицинского страхования с сервисов Microsoft Teams (корпоративный мессенджер), Zoom (видеоконференцсвязь) и Dropbox (облачное хранилище) на альтернативы с открытым исходным кодом..

Эти сервисы были принудительно заменены на Tchap, Visio и FranceTransfert. Они, наряду с другими программами, входят в специальный французский набор современных инструментов для совместной работы, получивших название La Suite.

Также во Франции есть собственная альтернатива YouTube под названием DailyMotion. Этот сервис считается одним из крупнейших видеохостингов в мире.

В России DailyMotion навечно заблокирован с 2017 г, а YouTube замедляют с 2024 г.

Обеими руками за

Французские министры горячо поддерживают инициативу DINUM. Они очень заинтересованы в снижении зависимости от иностранных технологий, которые зависят от внешних интересов или контролируются ими.

В частности, об этом регулярно высказывается министр государственных дел и счетов Давид Амиэль (David Amiel).

«Мы должны меньше зависеть от американских инструментов и вернуть контроль над нашей цифровой судьбой, – заявил Амиэль. – Мы больше не можем мириться с тем, что наши данные, наша инфраструктура и наши стратегические решения зависят от решений, правила, ценообразование, развитие и риски которых мы не контролируем».

Министр-делегат по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Анн Ле Энанфф (Anne Le Henanff) разделяет позицию Амиэля. По ее словам цифровой суверенитет – это «не вариант, а стратегическая необходимость» (not an option, it is a strategic necessity).

А если не получится

Пока нет гарантии, что Франция сможет успешно перевести всех своих госслужащих на Linux и СПО. Это не первая европейская страна, задумавшая «освободить» чиновников от Microsoft – Германия пытается сделать это с начала XXI века, и у нее до сих пор не получилось достичь цели.

С 2003 г. власти Мюнхена активно переводят своих работников на Linux, притом не какой-нибудь из общедоступных, а суверенный, разработанный специально для них. Он получил название LiMux. В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход на СПО, и тогда же был разработан план миграции, рассчитанный на 10 лет и оцененный в 30 млн евро. В 2013 г. было объявлено о завершении проекта, но в итоге привыкнуть к LiMux так и не получилось – система оказалась не очень удобной.

В результате в 2014 г. администрация Мюнхена сформировала рабочую группу для оценки перспективы возврата на программное обеспечение Microsoft. Он обошелся в дополнительные 50 млн евро. В 2020 г. история повторилась – власти города вновь решили перейти на Linux.

Но в той же Германии есть примеры и более успешного перехода на СПО в госсекторе. Например, отказаться от Windows и сопутствующего ПО и сервисов Microsoft в 2020 г. решили чиновники немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие госслужащие захотели во что бы то ни стало заменить Windows на Linux, а пакет офисных программ Microsoft Office – на LibreOffice. Подготовка к переходу на открытое ПО началась в ноябре 2021 г., а сам переход вошел в активную стадию в апреле 2024 г.

В июне 2025 г. чиновники земли Шлезвиг-Гольштейн начали искать открытую замену корпоративному мессенджеру Microsoft Teams, а в октябре 2025 г. они решили перестать пользоваться еще и почтовым сервером Microsoft Exchange и заодно почтовым клиентом Microsoft Outlook. На смену им взяли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно.

Отметим также, что в июне 2025 г. отказаться от Windows и MS Office в пользу Linux и LibreOffice надумали власти Дании.