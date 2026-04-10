Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

Microsoft начала экстренно удалять из Windows 11 своего ИИ-помощника Copilot, который раздражает пользователей и заставляет их бежать на другие платформы. За год Windows потеряла огромную долю рынка, и релиз дешевого MacBook Neo может усугубить этот процесс. Microsoft взялась столь рьяно чинить Windows 11 именно после его выхода, но местами халтурит – не удаляет Copilot, а лишь прячет его.

Сделать Windows снова великой

Корпорация Microsoft приступила к масштабному удалению нейросетей из операционной системы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, начала она со штатных приложений «Блокнот» (текстовый редактор) и «Ножницы» (программа для создания скриншотов), многие из которых нужны пользователям на ежедневной основе.

Встраивать нейросети в Windows 11 Microsoft начала в августе 2023 г., когда всеми забытый помощник Cortana был заменен на Copilot. С тех пор не проходило и месяца, чтобы в этой ОС не появилась какая-нибудь новая ИИ-функция, и постепенно Microsoft начала все активнее насаждать пользователям искусственный интеллект.

Однако вместо радости и принятия пользователи продемонстрировали прямо противоположную реакцию – они возненавидели все, что связано с Copilot в Windows, и начали искать (и находить) способы избавиться от него.

Пользователи возненавидели все, что связано с Copilot в Windows

Тем не менее, Microsoft не унималась, и вплоть до весны 2026 г. интеграция ИИ в Windows 11 становилась все более тесной. Теперь же запущен обратный процесс, хотя и тут Microsoft немного схитрила.

Долой Copilot

Приложение «Ножницы» в новых тестовых сборках Windows 11 по-честному полностью лишилось ИИ-функций. Теперь это вновь классическая утилита для создания скриншотов, которая отлично зарекомендовала себя еще в Windows 10.

В «Блокноте» кнопки Copilot в интерфейсе тоже исчезли, но, подчеркнем, только лишь кнопки. Возможности Copilot пока никуда не делись – их по-прежнему можно вызвать при помощи новой кнопки «Инструменты для письма» (Writing tools).

Напомним, нынешний «Блокнот» в Windows 11 – это давно не просто самый базовый текстовый редактор, теперь это в некотором роде мини-версия Word с проверкой правописания и прочими полезностями. Нейросети в составе «Блокнота» позволяют автоматически переписать текст, сделать его менее длинным и более емким или, наоборот, «налить воды». Все эти опции пока доступны, но не исключено, что со временем Microsoft уберет их.

Все по плану

Microsoft заранее предупредила пользователей, что немного почистит Windows 11 от искусственного интеллекта. 20 марта 2026 г. президент подразделения Microsoft по разработке Windows и устройств Паван Давулури (Pavan Davuluri,) опубликовал в блоге для участников программы Windows Insider сообщение под названием «Наша приверженность качеству Windows» (Our commitment to Windows quality). В нем он признал, что Microsoft зашла слишком далеко с внедрением ИИ в Windows 11, и расписал четкий план решения этой проблемы.

Одним из главных моментов в этой статье стало решение Microsoft сократить количество «ненужных точек входа в Copilot, начиная с таких приложений, как «Ножницы», «Фотографии», «Виджеты» и «Блокнот» (unnecessary Copilot entry points, starting with apps like Snipping Tool, Photos, Widgets, and Notepad).

Как показала практика, это были не просто слова. Начать было решено с «Блокнота» и «Ножниц».

Отметим все же, что пока ИИ частично или полностью вырезан из «Блокнота» и «Ножниц» лишь в тестовой версии Windows 11, недоступной обычным пользователям. Релиз стабильной сборки без нейросетей в этих программах датой пока не обзавелся.

Почему именно сейчас

Паван Давулури не уточнил, почему Microsoft решила разобраться с засильем Copilot в Windows именно сейчас. Но, вероятно, в корпорации понимают, насколько сильно пользователей раздражает наличие столь активно навязываемого ИИ-помощника в ОС, которой они пользуются каждый день.

Впрочем, вполне может оказаться, что заставить Microsoft трезво взглянуть на происходящее заставила компания Apple. В марте 2026 г. она выпустила сверхдешевый ноутбук MacBook Neo, чем невероятно напугала производителей ноутбуков на Windows. Получив алюминиевый корпус, большую батарею, сносную производительность и ARM-процессор, пусть и от iPhone, он работает бесшумно в своем ценовом сегменте противостоит Windows-ноутбукам в пластиковом корпусе с посредственной автономностью и на горячих х86-чипах, которые регулярно включают шумные кулеры.

К тому же, как показала практика, на MacBook Neo программы для Windows 11 работают лучше, чем на обычных ноутбуках с процессорами Intel и AMD. А ведь официально Windows 11 вообще не умеет запускаться на современных MacBook – за пять лет Microsoft так и не удосужилась реализовать нативную поддержку их процессоров в своей системе.

Все подтверждается

Предположение о том, что внезапное решение Microsoft починить Windows связано именно с выходом MacBook Neo, высказали эксперты авторитетного портала The Verge. «MacBook Neo – лучшее, что случилось с Windows за последние годы», утверждают они.

The Verge пишет, что Microsoft всегда реагирует на серьезные конкурентные угрозы. В качестве примера портал приводит вышедший в 2008 г. ультратонкий MacBook Air, который убедил Microsoft и Intel выпустить собственные тонкие и легкие ноутбуки в рамках инициативы Ultrabook. Планшет iPad, по мнению специалистов портала, подтолкнул Microsoft к созданию собственных планшетов Surface, а внезапно возникшая угроза со стороны дешевых ноутбуков на Google Chrome OS заставила Microsoft попытаться сравняться по безопасности и простоте с этой операционной системой, предложив пользователям урезанную версию своей ОС – Windows S.

Microsoft постоянно находится в режиме «А что там у Apple», считают в The Verge. Один из доказывающих это примеров – экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) показал планшетный компьютер HP на базе Windows за несколько дней до анонса самого первого iPad в 2010 г.

Теперь же, после появления MacBook Neo с всего 8 ГБ оперативной памяти Microsoft намерена заставить Windows 11 расходовать меньше ОЗУ. Также она вернула в систему возможность размещать панель задач не только снизу, но также сверху и по бокам рабочего стола. Эта опция присутствовала во всех предыдущих версиях Windows, начиная как минимум с Windows XP, но в Windows 11 ее без объяснения причин убрали.

Пока не слишком поздно

Важно отметить, что все изменения, которые Microsoft вносила в Windows 11 вопреки воле пользователей, а также бесконечный поток кривых обновлений, привели к колоссальному снижению доли Windows на мировом рынке настольных ОС. Согласно статистике StatCounter, в марте 2026 г. она занимала 60,8%, а годом ранее – 71,68%.

За то же время macOS более чем вдвое увеличила свою долю – с 2,11% до 5,24%. При этом статистика пока не учитывает последствия выхода MacBook Air – не исключено, что уже в апреле 2026 г. доля Windows просядет еще сильнее.