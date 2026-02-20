CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы выпустил свыше четырех тысяч отечественных банкоматов

Производитель многофункциональных российских банкоматов из особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2025 г. выпустил свыше четырех тыс. современных устройств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ Москвы — драйвер столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Статус резидента преференциальной территории позволяет компаниям снизить налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направить на новые разработки, модернизацию и расширение производства. В 2025 г. резидент ОЭЗ “Технополис Москва” выпустил свыше четырех тыс. отечественных банкоматов, которые уже установлены в столице, а также других городах России», — сказал Максим Ликсутов.

Производством устройств самообслуживания для российских банков занимается компания «Банковские и Финансовые Системы» (БФС). Аппараты оснащены актуальными технологическими решениями, в том числе комплексом средств защиты от мошенничества, биометрическими камерами, считывателями штрих- и QR-кодов. Кроме того, банкоматы отличаются от зарубежных аналогов современным промышленным дизайном и продуманной эргономикой.

Все устройства самообслуживания резидента ОЭЗ Москвы включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

