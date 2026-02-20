Белгородский «Гормаш» перешел на решения вендора «Инферит»

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) поставил компании «Гормаш» аппаратное решение – сервер Inferit RS108.

«Гормаш» — крупное предприятие, производящее буровое оборудование для России, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Ирана, Вьетнама, стран Африки.

Предприятие идет в ногу со временем и имеет развитую ИТ-инфраструктуру. Персональные компьютеры в нем меняются постоянно, а ключевые компоненты, такие как серверы, — раз в 3–5 лет. В 2025 г. пришло время очередного обновления парка техники — «Гормаш» приступил к изучению рынка и поиску надежных поставщиков.

Задачи выбрать полностью импортозамещающий отечественный продукт не стояло, однако другие требования были очень четкими: отказоустойчивость, надежность, способность стабильно обслуживать обширный штат сотрудников, качественное соответствие западным аналогам от известных и давно существующих на рынке брендов.

Помимо этого, от поставщика ожидалось предоставление качественных сервисных и гарантийных услуг, обеспечение пост-продажной поддержки продуктов в сжатые сроки и на территории России.

В результате «Гормаш» выбрал отечественного вендора «Инферит» с собственными заводскими мощностями во Фрязине. Там ежегодно изготавливается порядка 300 тыс. единиц техники, начиная от моноблоков и ПК, заканчивая серверами и СХД.

Вдобавок «Инферит» имеет ряд самостоятельно разработанных проприетарных программных продуктов: систему инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен», платформу для эффективного управления финансами в облаках «Клаудмастер», решение для биллинга BillogicPlatform и проверенные инструменты в сфере информационной безопасности.

Перед компанией «Гормаш» стояла задача заменить сервер баз данных — из перечня программно-аппаратных решений «Инферит» был выбран Inferit RS108 R1G2D24. Устройство собрано в корпусе формата 1U и основано на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения с архитектурами Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh. Поддерживает установку 24 модулей памяти DDR4 в шестиканальном режиме, укомплектовано двумя резервируемыми быстросъемными блоками питания мощностью 800 Вт с сертификатом Platinum.

«Гормашу» были поставлены серверы в оптимальной конфигурации под текущие задачи с возможностью дальнейшего масштабирования.

На текущий момент Inferit RS108 R1G2D24 полностью обслуживает предприятие и около 100 сотрудников. «Гормаш» высоко оценивает работу решения. В компании отметили, что сбоев в работе не выявлено, система работает стабильно.

«При выборе серверного оборудования ключевыми критериями для нас были надежность, стабильность работы и доступность сервисной поддержки на территории России. Решение “Инферит” соответствует нашим требованиям по производительности и отказоустойчивости и на текущем этапе полностью закрывает задачи, связанные с обслуживанием корпоративных систем и базы данных», — сказал Владимир Щукин, инженер по ЛВС компании «Гормаш».

«Для нас особенно важно, что горнодобывающая промышленность страны доверяет нам как производителю и поставщику. Мы не собираемся останавливаться на этом и будем развивать свои решения и дальше, чтобы обеспечить мощную ИТ-платформу для критически важных предприятий России», — отметил Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).