УК «Спутник – Управление Капиталом» ведет учет в продуктах «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL»

УК «Спутник – Управление Капиталом» с помощью ГК «Хомнет» автоматизировала процесс ведения бухгалтерского и налогового учета на ЕПС, а также подготовки отчетности в соответствии с требованиями надзорного органа. Система построена на решениях вендора Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». Об этом CNews сообщил представитель «Хомнет».

УК «Спутник – Управление Капиталом» специализируется на управлении активами институциональных инвесторов. Компания создана 16 августа 2001 г., обладает опытом работы на финансовом рынке, является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка.

В наследуемой учетной системе УК «Спутник – Управление Капиталом» с высокой периодичностью возникали ошибки. Это существенно тормозило процессы учета и подготовки отчетности, влияло на качество отчетов и приводило к дополнительной нагрузке на сотрудников управляющей компании, в связи с чем было принято решение о замене используемой системы.

Основным критерием в выборе потенциального исполнителя проекта стала надежность, то есть наличие в штате квалифицированных специалистов, качественная поддержка, развитие системы и оперативный выпуск релизов, которые обеспечат своевременную реализацию в системе всех изменений, выпускаемых Банком России.

«До старта проекта мы тщательно изучали рынок ПО и к решению у нас были достаточно жесткие требования. Соответствие этим требованиям мы нашли в «Хомнет:НФО». Решение имеет полноценный функционал для учёта финансовых инструментов и доверительного управления, что очень весомо для нас. Особенно в «Хомнет:НФО» нас привлекла возможность настройки загрузки данных из Fansy (бэк-офисной системы) в части финансовых инструментов (котировок и сделок)», – отметили в УК «Спутник – Управление Капиталом».

В рамках проекта выполнены следующие виды работ: установка и первоначальная настройка системы «Хомнет:НФО» и модулей: «Финансовые инструменты», «Учет договоров аренды»; настройка интеграции (загрузки данных) из Fansy по формату НАПФ 2.0 исполнителя; настройка интеграция «Хомнет:НФО» с нетиповой (система дорабатывалась) программой «1С:Зарплата и управление персоналом 8»; установка и первоначальная настройка «Хомнет:XBRL»; обучение ключевых пользователей в системе «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL».

Автоматизированы такие функции как: налоговый учет; бухгалтерский учет; подготовка бухгалтерской (финансовой), налоговой и надзорной отчетности; учет операций с финансовыми инструментами (ФИ); учет операций по доверительному управлению (ДУ) согласно ОСБУ; учет входящей аренды для НФО в соответствии с Положением ЦБ РФ №635-П; подготовка отчетности в формате XBRL.

В результате в УК «Спутник – Управление Капиталом» построена централизованная система ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки отраслевой отчетности. Функционал «Хомнет:НФО» покрывает потребности компании в части соответствия требованиям положений Центрального банка Российской Федерации.

Количество ручных операций сведено к минимуму, вместе с этим значительно снизилась нагрузка на ответственных за подготовку отчетности сотрудников. Минимизирован также риск возникновения ошибок в отчетности.

Переход «Спутник – Управление Капиталом» на новую систему учета прошел «безболезненно», внедрение осуществлялось без нарушения текущего рабочего процесса внутри компании.

На данный момент специалисты ГК «Хомнет» оказывают услуги по сопровождению информационной системы.