США официально приказали своим дипломатам мешать локализации персональных данных в других странах

Власти США поставили интересы американского бизнеса выше национальных интересов других государств. Дипломаты Соединенных Штатов получили приказ противодействовать национальным инициативам по защите суверенитета персональных данных, которые могут помешать работе американских ИИ-компаний.

Приказ дипломатам США

Госдепартамент США разослал американским дипломатам директиву в которой содержится приказ противодействовать попыткам иностранных государств регулировать обработку американскими технологическими компаниями персональных данных своих граждан, выяснило агентство Reuters.

Во внутренней дипломатической телеграмме за подписью госсекретаря Марко Рубио (Marco Rubio), озаглавленной как «запрос на действия», дипломатам поручено отслеживать разработку предложений по ограничению трансграничного обмена данными и «противодействовать излишне обременительным правилам, таким как требования по локализации данных».

В документе говорится, что подобные законы «нарушают глобальные потоки данных, увеличат затраты и риски кибербезопасности, ограничат использование искусственного интеллекта (ИИ) и облачных сервисов», а государственный контроль в этой сфере «может подорвать гражданские свободы и способствовать цензуре».

Интересы американского бизнеса превыше всего

В директиве Рубио в качестве примера приведен регламент по защите данных Евросоюза (GDPR) и Китай, который «сочетает привлекательные проекты в области технологической инфраструктуры с ограничительной политикой в отношении данных, что расширяет его глобальное влияние и доступ к международным данным для слежки и стратегического использования».

ssha700.jpg
Unsplash - Tabrez Syed
Власти США считают, что законодательство других стран не должно стоять на пути американских компаний, занимающихся развитием ИИ

«Если предыдущая администрация пыталась привлечь европейских клиентов, то нынешняя требует от европейцев игнорирования собственных правил защиты данных, которые могут помешать американскому бизнесу», — сказал Берт Хуберт, голландский эксперт по облачным вычислениям и бывший член совета, регулирующего деятельность голландских разведывательных служб.

Эксперт предполагает, что попытки европейских стран ограничить деятельность американских технологических гигантов могут подтолкнуть Вашингтон к более агрессивной политике.

Законы о локализации персональных данных в Европе и в России

GDPR, принятый Евросоюзом в 2018 г. ввел ограничения на передачу данных европейцев за границу, что привело к ряду крупных штрафов в отношении американских технологических компаний.

В 2020 г. CNews писал о том, что Европейский суд в Люксембурге отменил соглашение о трансфере данных между Евросоюзом и США, известное как Privacy Shield (в переводе с англ. «Щит конфиденциальности»), из-за опасений по поводу возможной слежки со стороны американских властей.

Закон о локализации персональных данных россиян в пределах границ России (242-ФЗ) был подписан Президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2014 г. и вступил в силу 1 сентября 2015 г.

В числе первых требование Роскомнадзора о предоставлении сведений по локализации данных российских пользователей на территории России получили американские Facebook* и Twitter. В январе 2019 г. ведомство завело на них дело, а в апреле 2019 г. обе компании получили штраф.

*Facebook принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Анна Любавина

