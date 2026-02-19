«Росатом Инфраструктурные решения» перевела Дягилевскую ТЭЦ на отечественное ПО для мониторинга оборудования

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») реализовала пилотный проект по импортозамещению инженерного программного обеспечения на Дягилевской ТЭЦ (Рязань). На котлах-утилизаторах станции внедрен собственный программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа», который на 100% заместил зарубежные аналоги и расширил возможности диагностики оборудования.

В ходе проекта эксперты РИР провели комплексное обследование цифровой инфраструктуры ТЭЦ и создали единую среду управления. Ключевая особенность решения — способность объединять потоки данных из разрозненных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Платформа в реальном времени собирает сотни показателей работы котлов-утилизаторов, сопоставляет их с нормативными значениями и архивирует историю изменений.

Внедрение отечественного софта позволило перейти к предиктивной аналитике. Система способна на ранней стадии выявлять отклонения в работе агрегатов, предупреждая о рисках инцидентов до их возникновения. Это не только повышает надежность энергоснабжения, но и позволяет точнее рассчитывать технико-экономические показатели станции.

Особое внимание в проекте уделено контролю качества ремонтов. Платформа автоматически сравнивает параметры работы оборудования до и после проведения технических работ, предоставляя инженерному персоналу объективную картину эффективности мероприятий.

«Ценность проекта в том, что мы дали главному инженеру ТЭЦ инструмент расширенной аналитики, который по своему функционалу превосходит предыдущее импортное ПО. Система обеспечивает прозрачность процессов: она фиксирует достоверные изменения критических параметров и сигнализирует о рисках. Это позволяет принимать верные управленческие решения, опираясь на неискаженные данные, в том числе в части мониторинга качества ремонтов», — отметил Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» «Росатом Инфраструктурные решения».

Программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа» включен в Единый реестр российского ПО и полностью соответствует требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности. Опыт внедрения системы на других объектах показывает, что ее использование позволяет сократить эксплуатационные и энергозатраты на 9–16%, а также существенно снизить вероятность аварийных ситуаций.