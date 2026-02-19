CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Росатом Инфраструктурные решения» перевела Дягилевскую ТЭЦ на отечественное ПО для мониторинга оборудования

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») реализовала пилотный проект по импортозамещению инженерного программного обеспечения на Дягилевской ТЭЦ (Рязань). На котлах-утилизаторах станции внедрен собственный программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа», который на 100% заместил зарубежные аналоги и расширил возможности диагностики оборудования.

В ходе проекта эксперты РИР провели комплексное обследование цифровой инфраструктуры ТЭЦ и создали единую среду управления. Ключевая особенность решения — способность объединять потоки данных из разрозненных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Платформа в реальном времени собирает сотни показателей работы котлов-утилизаторов, сопоставляет их с нормативными значениями и архивирует историю изменений.

Внедрение отечественного софта позволило перейти к предиктивной аналитике. Система способна на ранней стадии выявлять отклонения в работе агрегатов, предупреждая о рисках инцидентов до их возникновения. Это не только повышает надежность энергоснабжения, но и позволяет точнее рассчитывать технико-экономические показатели станции.

Особое внимание в проекте уделено контролю качества ремонтов. Платформа автоматически сравнивает параметры работы оборудования до и после проведения технических работ, предоставляя инженерному персоналу объективную картину эффективности мероприятий.

«Ценность проекта в том, что мы дали главному инженеру ТЭЦ инструмент расширенной аналитики, который по своему функционалу превосходит предыдущее импортное ПО. Система обеспечивает прозрачность процессов: она фиксирует достоверные изменения критических параметров и сигнализирует о рисках. Это позволяет принимать верные управленческие решения, опираясь на неискаженные данные, в том числе в части мониторинга качества ремонтов», — отметил Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» «Росатом Инфраструктурные решения».

Программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа» включен в Единый реестр российского ПО и полностью соответствует требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности. Опыт внедрения системы на других объектах показывает, что ее использование позволяет сократить эксплуатационные и энергозатраты на 9–16%, а также существенно снизить вероятность аварийных ситуаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще