CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Пользователи «Алисы AI» экономят в среднем 25% на онлайн-покупках с агентом «Найти дешевле»

По данным «Алисы AI», пользователи ИИ-агента «Найти дешевле» экономят в среднем 25% от стоимости выбранного товара — это около 6 тыс. руб. за одну покупку. Чаще всего инструмент применяют при онлайн-покупках в категориях с высокой ценовой чувствительностью, где сравнение цен перед оформлением заказа остается распространенной практикой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным аналитики сервиса, 33% запросов приходится на электронику, 17% — на компьютерную технику и 13% — на бытовую технику. Именно в этих сегментах 77% пользователей сравнивают предложения перед покупкой, чтобы найти более выгодную цену.

Для подбора выгодных вариантов пользователь направляет ссылку на товар в чат с «Алисой AI». Агент анализирует миллиарды предложений из интернет-магазинов и маркетплейсов и формирует подборку товаров — в среднем на четверть дешевле исходной цены. По данным сервиса, около 30% покупок оформляются непосредственно через чат буквально в один клик с оплатой через «Яндекс Пэй».

Инструмент был запущен в декабре 2025 г. и с момента старта стал доступен более чем 1 млн человек, ранее подавших заявку через лист ожидания «Алисы AI». В ближайшее время «Найти дешевле» планируется открыть для всех пользователей — он будет доступен в чате с «Алисой AI», а также через кнопки «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» и «Найти скидку» в «Поиске Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще