Notificore запустила интеграцию с amoCRM для автоматизации SMS-коммуникаций

Коммуникационная платформа Notificore анонсировала запуск виджета для amoCRM. Интеграция позволяет компаниям отправлять SMS клиентам напрямую из CRM-системы, автоматизировать коммуникации на разных этапах воронки продаж и вести историю всех взаимодействий.

Бизнес требует мгновенной реакции: клиент оставил заявку — нужно немедленно отправить подтверждение. Сделка перешла на новый этап — важно уведомить заказчика автоматически. Без интеграции коммуникаций с CRM компании теряют скорость и качество обслуживания.

«Мы создали решение, которое трансформирует процессы клиентских коммуникаций для бизнеса любых размеров, — отметил представитель Notificore. — Интеграция с amoCRM поможет ускорить автоматизацию всех сценариев взаимодействия с клиентами через SMS».

Возможности интеграции: отправка персонализированных сообщений из карточек клиентов amoCRM; работа с макросами для автоподстановки данных клиента; выбор имени отправителя; умная маршрутизация сообщений; настройка переадресаций; автоматические рассылки по триггерам воронки продаж; выбор событий для триггерных сообщений; шаблоны сообщений; централизованная история коммуникаций.

Бизнес получает мгновенную отправку подтверждений и уведомлений, персонализацию сообщений, предотвращая потерю сделок. Интеграция экономит ресурсы команды на ручные коммуникации, макросы исключают ручной ввод информации, а аналитика повышает прозрачность работы с клиентами.

Виджет Notificore уже доступен в магазине amoCRM. После установки возможности платформы становятся доступны прямо в CRM-системе.

