Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

ПАО «Софтлайн» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску к «Альфа-банку». Суд решил, что кредитная организация может не возвращать сотню тысяч евро, которые отправила в рамках расчетно-кассового обслуживания на счет в немецком банке, где они были заблокированы. На следующий день после транзакции США ввели блокирующие санкции против «Альфа-банка».



Перевел деньги с концами

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Альфа-банка» в деле по иску ПАО «Софтлайн». Одна из крупнейших российских ИТ-компаний потребовала возместить убытки на 117 тыс. евро (около 10 млн руб. по текущему курсу).

Иск был подан в апреле 2025 г., а решение было принято в декабре 2025 г. Полный текст судебного решения, включающий в себя мотивировочную часть, изготовлен 16 января 2026 г. 24 февраля 2026 г. «Софтлайн» подал апелляционную жалобу в 9-й арбитражный апелляционный суд.

CNews направил запросы в компанию и банк и продолжает ждать ответы.

Как следует из материалов дела, «Софтлайн» заключил с «Альфа-банком» договор о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в 2014 г. и открыл расчетный счет в евро. 5 апреля 2022 г. компания осуществила платеж в сумме 116,7 тыс. евро. Он был исполнен «Альфа-банком» через корреспондентский счет, открытый в Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW, Штутгарт, Германия). Назначение платежа и получателя суд не раскрыл.

5 апреля 2022 г. от LBBW была получена квитанция об отправке платежа методом «с покрытием». Сообщение с платежными инструкциями отправлено непосредственно в банк получателя Citibank Europe.

«Софтлайн» указал, что было произведено списание денежных средств с его счета, однако на счет получателя платежа деньги зачислены не были, в связи с чем просит взыскать возникшие убытки в почти 117 тыс. евро.

В судебных документах отмечено, что блокирование евро произошло после введения в отношении «Альфа-банка» блокирующих санкций США — 6 апреля 2022 г., «так как возврат денежных средств был запрошен истцом после введения таких санкций».

Ход событий

6 октября 2022 г. от LBBW российской стороной получено сообщение с просьбой предоставить информацию по комплаенс-запросу от Citibank N.A. United Kingdom «в связи с санкциями». «Альфа-банк» направил дополнительную информацию по платежу 10 октября 2022 г.

Переписка продолжилась уже 15 февраля 2023 г., когда немецкий банк сообщил, что евро были возвращены «банком бенефициара» и в этот же день будут зачислены на корреспондентский счет «Альфа-банка». 27 февраля 2023 г. российский банк поинтересовался судьбой платежа и поделился «информацией о том, что банк понимает, что денежные средства не могут быть возвращены на корсчет», говорится в материалах суда. Через день немецкий банк снова пообещал вот-вот вернуть деньги, но этого так и не произошло.

Уже 22 мая 2024 г. «Альфа-банк» направил в LBBW сообщение с просьбой подтвердить, что платеж был заблокирован на внутреннем счете немецкой кредитной организации. Спустя сутки пришел ответ, что «платеж был заблокирован из-за режима санкций и что возврат возможен, но только с разрешения немецкого регулирующего органа». 17 июля 2024 г. «Альфа-банк» направил снова сообщение в LBBW с просьбой сообщить о статусе платежа и подтвердить, что платеж был заблокирован. 19 июля 2024 г. получен ответ, аналогичный майскому.

Форс-мажор для банка

Судья Елена Фортунатова в судебном решении указала, что у нее могли быть законные основания поддержать «Софтлайн» в данном деле, если бы не блокирующие санкции США против банка, которые она трактовала как форс-мажор.

«Введение в отношении банка экономических санкций со стороны правительства США является обстоятельством, которое представляет собой непреодолимую силу (форс-мажор)», — указала судья Фортунатова.

Санкции против частного «Альфа-банка» являются санкциями против России, поэтому отсутствуют законные основания для отнесения на ответчика негативных последствий, вызванных действиями недружественных государств, говорится в решении суда.



Суд также сослался на ряд решений Верховного суда России, принятых в 2018-2021 гг., и указ президента России от 8 августа 2022 г. №529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте…».

Деньги не пропадут

У «Софтлайн» есть шанс вернуть деньги после снятия санкций, посчитала судья, отказавшись признавать требуемую сумму убытком.

«Истец и получатель платежа не утратили право собственности на сумму перевода, а лишь временно ограничены в праве на распоряжение им. Однако указанное право было ограничено не из-за действий ответчика, а из-за санкций недружественных стран», — подчеркнула судья.

Руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин считает, что взыскивать средства с «Альфа-банка» в данном случае бесперспективное занятие. «Мировая практика здесь однозначная: банк-отправитель не несет ответственности за решения банков, которые встречаются платежу «по дороге». Максимум, что он мог и должен был сделать, — предупредить клиента о высоком риске такого маршрута или подобрать альтернативный», — добавляет Никитин.

Эксперт указал CNews, что «Софтлайну» нужно собирать документы и пробовать разблокировать эти средства, нанимать юристов, которые смогут это сделать в Европе. Никитин добавляет, что если деньги перечислялись не за санкционные товары, то шанс вернуть их есть. Однако размер суммы небольшой, а значит не исключено и списание средств.

Шанс оспорить есть

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит заявил CNews, что у «Софтлайн» есть шанс оспорить вынесенное судом первой инстанции решение.

«Я думаю, что решение суда незаконно. Суд освободил банк от ответственности за неисполнение обязательства по переводу денежных средств их получателю по причине того, что это оказалось невозможным из-за форс-мажора (ч. 3 ст. 401 ГК). Однако банк, в отличие от истца, является профессионалом в области международных банковских расчётов. В силу этого он обязан отслеживать санкции и понимать в каких случаях расчёт возможен, а в каких случаях нет», — считает эксперт.

По его словам, банк, после принятия поручения на международный перевод, обязан убедиться в том, что он возможен и на него имеется все необходимые согласования и разрешения.

«В данном деле банк это не проверил. Он отправил деньги получателю средств в Германию, не убедившись в том, что такой платеж законен и в том, что на него получено разрешение», — пояснил Пустовит. По его оценке, санкции не являются для банка форс-мажором и не освобождают его от ответственности перед плательщиком. Если денежные средства будут все-таки зачислены на счёт получателя, то уже банк будет иметь право требовать от истца возврата выплаченной ему суммы убытков как неосновательного обогащения.

Михаил Никитин полагает, что в данном случае речь шла о стандартном банковском платеже через корреспондентские отношения. Банк, обслуживающий клиента, не может контролировать поведение банков-корреспондентов по цепочке. Тем более, что в расчетах участвовал Citibank в качестве промежуточного звена — а это уже заведомо непредсказуемый элемент с точки зрения санкционного комплаенса, считает эксперт.

Боль ИТ-компаний

«Тема "заблокированных" средств из-за санкций для ИТ-сектора остается актуальной, хотя ее пик пришелся на 2022–2023 гг.», — говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Многие ИТ-компании исторически работали с зарубежными вендорами, облачными сервисами, лицензиями и иностранными заказчиками, поэтому валютные расчеты через европейские банки были обычной практикой. После введения санкций именно такие платежи чаще всего попадали под комплаенс-проверки или прямую блокировку, заявил CNews Владимир Чернов.

«Это были платежи в евро и долларах за лицензии, программное обеспечение, техподдержку, услуги иностранных подрядчиков, а также расчеты с зарубежными клиентами. До санкций это был самый простой, дешевый и юридически понятный способ международных расчетов через корреспондентские счета и систему международных трансграничных денежных переводов SWIFT. В 2022 году многие платежи уходили по инерции, когда альтернативные маршруты еще не были выстроены», — пояснил эксперт.

ИТ-отрасль при этом сталкивается с блокировками платежей дольше всех: значительная часть программного обеспечения и электроники попала под санкционные ограничения еще в 2014 г.», — добавил Никитин.

Не в первый раз

«Софтлайн» не в первый раз оказывается в затруднительном положении из-за санкций. Как писал CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у компании 34 млн руб. из-за ПО Microsoft, которое корпорация перестала распространять в России. Речь шла об операционных системах и офисных приложениях.

Деньги взысканы за неисполнение обязательств по договору о передаче лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft. По заявлению ответчика нарушение договора связано с прекращением Microsoft продаж своих продуктов на российском рынке.

Банк настаивал на том, что «Софтлайн» нарушил условия договора, не обеспечив доступ к ПО на согласованные сроки. Прекращение прав в 2022 г., по мнению «ВЭБ.РФ», привело к неосновательному обогащению ответчика, а отказ от предоставления прав в 2023 г. стал основанием для взыскания неустойки.

Ответчик, в свою очередь, ссылался на форс-мажорные обстоятельства — санкции против России, которые сделали невозможным исполнение обязательств. «Софтлайн» подчеркивал, что действовал в рамках партнерского соглашения с Microsoft, которое не было расторгнуто, а ограничения исходили от правообладателя.