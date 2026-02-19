CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мессенджер eXpress прошел повторную сертификацию ФСТЭК

Система коммуникаций eXpress объявила об успешном прохождении повторной сертификации ФСТЭК России. Программное обеспечение соответствует требованиям по безопасности информации, установленными в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 4 и 6 уровням доверия (УД).

По результатам сертификационных испытаний выдан новый сертификат соответствия №4997 от 25 ноября 2025 сроком на 5 лет. Таким образом, АО «Анлимитед Продакшен» получило подтверждение соответствия системы коммуникаций eXpress статусу прикладного ПО со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации. Для заказчиков это означает, что eXpress соответствует требованиям регуляторов и может использоваться в проектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; в информационных системах персональных данных, где требуется обеспечить первый уровень защищенности ПДН.

СК eXpress с 2020 г. имеет сертификат соответствия по 6 УД и в 2023 г. стала первым примером ПО в классе «мессенджер», сертифицированным ФСТЭК России по 4 УД. Это самый высокий уровень доверия в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации применительно к системам, которые не обрабатывают данные, относящиеся к государственной тайне.

Максим Рубан, CISO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, отметил: «Безопасность потоков данных не перестает быть одним из главных требований корпоративных заказчиков и приоритетом разработки нашей платформы. С этой точки зрения продление сертификата ФСТЭК России является для заказчиков залогом уверенности в высочайшей степени защиты информации систем на базе нашей платформы, а для нас как вендора – одним из главных преимуществ».

