CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем

Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управления ресурсами и предложить корпоративному рынку зрелые цифровые ERP-решения. Внедрением проектов займется «БФТ-Холдинг», обладающий многолетним опытом проектирования и разработки высоконагруженных и отказоустойчивых систем федерального масштаба. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Программные продукты «Галактики» успешно используются в госкорпорациях и на предприятиях различных отраслей экономики: в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, химической промышленности, в транспортной и логистической сфере, в телекоме.

В рамках сотрудничества «БФТ-Холдинг» расширяет партнерский портфель для корпоративных клиентов за счет ERP-решений «Галактики» («Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES»), предназначенных для построения надежной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Таким образом, вместе с продуктовой линейкой БФТ для управления даннымиБФТ.ЕНСИ»), управления корпоративными закупками («БФТ.Закупки»), управления имущественными активами («БФТ.Управление активами»), аналитики (BI-платформа Polymatica) коммерческие заказчики получат комплексное предложение, полностью закрывающее их потребности по переводу бизнес-процессов на российские ИТ-продукты.

«Развитие ERP-направления становится одним из ключевых треков бизнес-стратегии БФТ-Холдинга и создает дополнительные возможности для укрепления наших позиций на рынке B2B и B2E. Именно поэтому, опираясь на наш огромный опыт внедрения сложных масштабных систем, мы сегодня сосредоточили значительные ресурсы на развитии этих компетенций. Партнерство с «Галактикой» – одним из наиболее опытных российских разработчиков ERP-систем для крупного корпоративного сектора – позволяет усилить это направление за счет синергии технологических решений и экспертизы команд», – сказала генеральный директор «БФТ-Холдинга» Наталья Зейтениди.

«Мы продолжаем активно расширять и усиливать нашу партнерскую сеть. Цель нашей совместной работы — повышение эффективности внедрения программных продуктов у наших заказчиков. Убежден, что объединение опыта «БФТ-Холдинга» и технологических ресурсов «Галактики» позволит нашим клиентам успешно автоматизировать рабочие процессы и получать конкретные выгоды от цифровой трансформации бизнеса», – отметил Алексей Телков, генеральный директор АО «Корпорация Галактика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще