Wildberries тестирует ИИ-фильтры для поиска релевантных отзывов на товары

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) добавила возможность автоматической фильтрации и категоризации пользовательских отзывов с помощью технологий искусственного интеллекта. Новая функция упростит покупателям анализ отзывов на товары и ускорит процесс принятия решения о покупке. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В основе ИИ-фильтров — ML-модель, которая анализирует тексты отзывов, определяет ключевые темы и автоматически группирует комментарии по заданным параметрам. Теперь пользователи могут быстро находить отзывы, касающиеся конкретных характеристик товара, получая только релевантную информацию, что помогает им быстрее сориентироваться в большом количестве комментариев.

Фильтры подгружаются на основе свежих отзывов за последние два года. Учитываются характеристики, написанные в любой тональности — сам фильтр при этом называется нейтрально (например: «Размер», «Запах», «Цвет», «Вкус» и др.) и объединяет в себе и позитивные, и негативные отзывы, подходящие под конкретный критерий. Список фильтров в одной категории в разных товарах может меняться – раз в сутки все новые отзывы анализируются, и может появиться новый фильтр. Функция уже доступна большинству пользователей мобильного приложения в разделе «Оценки и отзывы», в дальнейшем она появится и на сайте.

«Искусственный интеллект помогает нам систематизировать большое количество отзывов на товары и ускорить рутинные процессы для пользователей. Теперь вместо того, чтобы вручную изучать десятки или даже сотни комментариев, ИИ мгновенно их сгруппирует и отфильтрует. Это позволяет пользователям быстро узнать именно о тех характеристиках товара, которые им важны, экономя время и делая выбор более осознанным», — сказала руководитель направления «Отзывы, вопросы и рейтинг товара» Полина Овчинникова.

Внедрение ИИ-фильтров для работы с отзывами и других ИИ-инструментов является частью комплексной технологической стратегии компании. За последний год Wildberries уже запустила обновленный поиск по фото, генерацию описаний товаров, нейросетевой пересказ отзывов, виртуальную фотостудию и ряд других ИИ-функций.

