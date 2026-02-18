«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраструктуры для платформы 2ГИС. Это расширяет возможности российских компаний по использованию API- и SDK-инструментов геосервиса в on-premise-среде: упрощает аттестацию систем и обеспечивает стабильную работу приложений даже при ограниченном доступе к внешним сетям. Проект отвечает стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Крупному бизнесу все чаще нужны геосервисы для цифровизации логистики и аналитики, которые работают в изолированных ИТ-контурах и соответствуют требованиям ФСТЭК и ФСБ. Часто заказчики решали такие задачи с помощью облачных или опенсорс-решений – но они ограничены по функциональности и технологической независимости. Партнером проекта по адаптации ИТ-инфраструктуры 2ГИС под такие сценарии стала «Софтлайн Решения» – благодаря опыту в импортонезависимых ИТ-проектах, экспертизе в работе с корпоративными заказчиками и ведущими российскими вендорами.

«Софтлайн Решения» организовала пилот, выстроила прямой диалог с вендорами и взяла на себя координацию всех этапов – от консультаций до тестирования. Также специалисты ИТ-компании провели анализ рынка отечественного ПО и многоэтапную оценку технологий. 2ГИС протестировал API- и SDK-сервисы по отдельности на импортозамещенных компонентах – включая ОС, хранилища образов и платформу контейнеризации «Боцман» от «Группы Астра». Отдельно команда проверила совместимость с решениями группы Arenadata: СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM), Picodata (PD) и системой мгновенного обмена сообщениями Arenadata Streaming (ADS). После успешных тестов специалисты сформировали план MVP и провели комплексное испытание всей платформы на новой инфраструктуре. Теперь у заказчиков есть готовое решение с геосервисами 2ГИС, которое можно развернуть на импортонезависимых компонентах.

«Партнер обратился с амбициозной задачей – полное импортозамещение компонентов инфраструктуры платформы. Мы подключились как технологический консультант: помогли подобрать совместимые решения, выстроить взаимодействие с вендорами и организовать пилот. Благодаря слаженной работе всех участников проект быстро вышел на этап тестирования. Система успешно прошла необходимые проверки и подтвердила стабильную работу в новой среде», – сказала Елена Кормановская, ведущий менеджер отдела по работе с ключевыми клиентами ГК Softline.

«Вместе с партнерами мы обеспечили функционирование ряда сервисов 2ГИС – карты, поиска и навигации – в закрытых контурах компаний-заказчиков на базе импортонезависимой инфраструктуры. У бизнеса растет спрос на геотехнологии, например, для пространственной аналитики. Поэтому следующий шаг – обеспечить возможность локального развертывания сервиса геоаналитики 2ГИС Про и повысить отказоустойчивость инфраструктуры при работе с повышенными нагрузками», – сказала Лола Журакулова, руководитель стратегических проектов по данным и цифровым решениям 2ГИС.