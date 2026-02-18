CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Приложение LIMS myLab совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Ликорис» и «Ред Софт» завершили тестирование мобильного приложения LIMS myLab в среде российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты испытаний подтвердили корректность установки из RuStore и стабильную работу функционала приложения на устройствах под управлением «Ред ОС М». Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

В ходе проверки был протестирован ключевой функционал LIMS myLab. Итоги зафиксированы в двустороннем протоколе испытаний и оформлены сертификатом совместимости. Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательных лабораторий в связке с «Ред ОС М» позволяет выстраивать устойчивую и технологически независимую ИТ-инфраструктуру предприятия.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

LIMS myLab – программное обеспечение класса ЛИМС. LIMS myLab позволяет собирать и обрабатывать первичные лабораторные данные, вести учет общелабораторной информации, выполнять процедуры внутрилабораторного контроля и подготавливать итоговые отчеты и протоколы, контролировать и оптимизировать лабораторные бизнес-процессы.

