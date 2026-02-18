MANGO OFFICE выпустил публичные чаты и каналы в корпоративном мессенджере Mango Talker

Новинка поможет бизнесу прокачать внутренние коммуникации

В 2026 году коммуникации внутри компаний – важная часть операционного управления. Скорость донесения информации и качество взаимодействия между сотрудниками напрямую влияют на эффективность команд и управляемость процессов.

Совместные диалоги упрощают взаимодействие между отделами. Сотрудники лучше ориентируются в жизни компании и легче выстраивают контакт с коллегами из других команд.

Публичные чаты и каналы в Mango Talker помогут бизнесу:

Быстро доносить новости до персонала — анонсы, изменения и внутренние объявления

— анонсы, изменения и внутренние объявления Улучшать качество диалогов в компании — сотрудники легче общаются с коллегами, с которыми не работают каждый день. В том числе — в удаленном или гибридном формате

— сотрудники легче общаются с коллегами, с которыми не работают каждый день. В том числе — в удаленном или гибридном формате Развивать внутренние коммуникации как среду — руководители и команды ведут корпоративные блоги, делятся опытом и экспертизой

Как работает новинка

Теперь любой сотрудник может подключиться к публичному чату или каналу в Mango Talker. Достаточно ввести название в поиске или перейти по ссылке внутри корпоративного мессенджера.

Пользователи могут обмениваться текстом, фото, видео, голосовыми сообщениями, документами и проводить анонимные опросы.

Администраторы управляют участниками, назначают модераторов, закрепляют нужные сообщения. При необходимости они могут сделать чат закрытым.

Сотрудники сразу видят актуальные новости компании, обновления регламентов и анонсы проектов. А также получают доступ к обсуждениям мероприятий. Новички быстрее включаются в работу и лучше ориентируются в корпоративной культуре.

Публичные чаты и каналы подойдут всем сотрудникам и руководителям, которые участвуют в проектах и следят за новостями компании.

Новинка уже доступна в десктоп- и Android-версии Mango Talker.