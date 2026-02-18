CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Газинформсервис» представил линейку СУБД «Ятоба» 18

Компания «Газинформсервис» представила две новые версии одного из своих флагманских продуктов — защищенной системы управления базами данных (СУБД) Jatoba: Standard и Enterprise на базе ядра PostgreSQL 18. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В новой версии, в дополнение к базовому функционалу, реализован механизм выявления SQL-инъекций с применением искусственного интеллекта. Основными векторами развития продукта стали глубокая кибербезопасность и удобство администрирования. Для корпоративного и государственного секторов экономики это означает возможность первыми использовать наиболее актуальные оптимизации и разработки глобального сообщества.

ИИ-защита от SQL-инъекций

В СУБД «Ятоба» 18 реализован уникальный SQL Firewall, использующий алгоритмы машинного обучения. В отличие от классических систем, работающих на жёстких правилах, модель машинного обучения СУБД «Ятоба» анализирует входящие запросы и выявляет аномалии. Принципиально важна эффективность решения: снижение производительности в среднем составляет примерно 5%, а средняя задержка увеличивается на 0,6 миллисекунд. Это позволяет использовать SQL Firewall в высоконагруженных системах, где ранее вопросы безопасности приносились в жертву скорости.

Унифицирован формат событий безопасности в отказоустойчивом кластере jaDog

Теперь события из самой СУБД и из управляющего кластера jaDog поступают в едином формате, что критически важно для эффективной работы систем мониторинга событий информационной безопасности и выявления инцидентов (SIEM) и центров мониторинга (SOC). Это упрощает сбор, корреляцию и расследование инцидентов.

Гарантированное удаление объектов

Для информационных систем с высшими классами защищённости СУБД «Ятоба» 18 Энтерпрайз обладает функциональностью гарантированного удаления объектов (таблиц, индексов и т. д.) через перезапись модифицированных участков файловой системы.

Обычное удаление таблицы в файловой системе оставляет данные физически доступными до тех пор, пока эти блоки не будут перезаписаны. Это дополнение ядра СУБД гарантирует, что после удаления объекта данные невозможно будет считать с диска никакими средствами криминалистического анализа.

Особое внимание уделено упрощению эксплуатации СУБД через унификацию: требования к цифровым сертификатам в кластере jaDog полностью соответствуют логике PostgreSQL; интеграция WAL-G в jaDog позволяет создавать и восстанавливать узлы кластера, используя облачные хранилища (S3) или выделенные серверы бэкапов; веб-интерфейс получил современный эргономичный стиль и глубокую интеграцию с кластерами jaDog, позволяющую отслеживать метрики производительности и управлять ими в режиме «одного окна».

«Новая версия СУБД "Ятоба" на самом современном ядре PostgreSQL дополнена расширенными средствами кибербезопасности и современным эргономичным интерфейсом администрирования. Выпустив её, компания "Газинформсервис" предоставляет заказчикам возможность строить ИТ-ландшафт, соответствующий самым жёстким требованиям регуляторов и позволяющий решать задачи безопасного хранения и обработки информации», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

Компания продолжает поддержку текущих заказчиков. Выпущены минорные обновления для СУБД «Ятоба» версий 4, 5 и 6 (на базе PostgreSQL 14, 15, 16), включающие актуальные патчи безопасности и дополнительный функционал. Это позволяет организациям проводить миграцию планово, сохраняя уверенность в надёжности эксплуатируемых систем.

