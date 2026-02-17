Worken разместил платформу ИИ-сотрудников в облаке Cloud.ru

Команды Cloud.ru и Worken успешно завершили перенос платформы виртуальных сотрудников Worken AI — «Виртсов» — в российские дата‑центры. Перенос выполнен без изменения кода и полностью соответствует требованиям 152‑ФЗ и защите персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Пользователи Worken используют готовый набор сервисов: ИИ‑агенты (single‑ и multi‑agent), ИИ‑ассистенты для продаж, поддержки и HR, корпоративный поиск на базе RAG, LLM‑пайплайны и визуально‑языковые модели. Решение востребовано в гостеприимстве, здравоохранении, производстве, агропромышленном комплексе и ритейле — отраслях, где автоматизация коммуникаций напрямую повышает выручку и операционную эффективность. Все проекты включают мониторинг безопасности ИИ‑систем через технологию HiveTrace.

«Как стартап, мы хотели использовать самые последние технологии. Мы искали провайдера в России, который следует той же стратегии, что и вся индустрия. Сервисы, позволяющие стартапам быстрее начинать разработку, есть у Cloud.ru, поэтому мы выбрали этого провайдера», — сказал CTO Worken Роман Попов.

Worken сохранил cloud‑native подход и построил российский контур на управляемых сервисах Cloud.ru Evolution. Backend‑сервисы и API‑шлюзы перенесены в Evolution Managed Kubernetes, где Docker‑образы работают без изменений, а автоматическое масштабирование регулирует поды и узлы. Данные и векторные представления хранятся в Evolution Managed PostgreSQL, при этом Cloud.ru обеспечивает развертывание, обновления, мониторинг и бэкапы, а клиент управляет только схемой. Файлы и резервные копии размещаются в Evolution Object Storage (S3‑совместимое). Автоматизации n8n и вспомогательные сервисы работают на бесплатных виртуальных машинах Evolution Compute free‑tier, а легкие контейнерные приложения запущены в Evolution Container Apps — бессерверном сервисе с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием.

«AI Factory объединяет весь необходимый набор сервисов для разработки и коммерческой эксплуатации Gen AI‑решений. Благодаря этой единой инфраструктуре Worken развивает платформу Виртсов как для международных, так и для российских клиентов, используя привычный cloud‑native стек. При этом данные и модели находятся в среде, полностью соответствующей требованиям 152‑ФЗ и уровню защищенности УЗ‑1», — сказал руководитель направления продвижения решений Cloud.ru Роман Путилов.