CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Worken разместил платформу ИИ-сотрудников в облаке Cloud.ru

Команды Cloud.ru и Worken успешно завершили перенос платформы виртуальных сотрудников Worken AI — «Виртсов» — в российские дата‑центры. Перенос выполнен без изменения кода и полностью соответствует требованиям 152‑ФЗ и защите персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Пользователи Worken используют готовый набор сервисов: ИИ‑агенты (single‑ и multi‑agent), ИИ‑ассистенты для продаж, поддержки и HR, корпоративный поиск на базе RAG, LLM‑пайплайны и визуально‑языковые модели. Решение востребовано в гостеприимстве, здравоохранении, производстве, агропромышленном комплексе и ритейле — отраслях, где автоматизация коммуникаций напрямую повышает выручку и операционную эффективность. Все проекты включают мониторинг безопасности ИИ‑систем через технологию HiveTrace.

«Как стартап, мы хотели использовать самые последние технологии. Мы искали провайдера в России, который следует той же стратегии, что и вся индустрия. Сервисы, позволяющие стартапам быстрее начинать разработку, есть у Cloud.ru, поэтому мы выбрали этого провайдера», — сказал CTO Worken Роман Попов.

Worken сохранил cloud‑native подход и построил российский контур на управляемых сервисах Cloud.ru Evolution. Backend‑сервисы и APIшлюзы перенесены в Evolution Managed Kubernetes, где Docker‑образы работают без изменений, а автоматическое масштабирование регулирует поды и узлы. Данные и векторные представления хранятся в Evolution Managed PostgreSQL, при этом Cloud.ru обеспечивает развертывание, обновления, мониторинг и бэкапы, а клиент управляет только схемой. Файлы и резервные копии размещаются в Evolution Object Storage (S3‑совместимое). Автоматизации n8n и вспомогательные сервисы работают на бесплатных виртуальных машинах Evolution Compute free‑tier, а легкие контейнерные приложения запущены в Evolution Container Apps — бессерверном сервисе с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием.

«AI Factory объединяет весь необходимый набор сервисов для разработки и коммерческой эксплуатации Gen AI‑решений. Благодаря этой единой инфраструктуре Worken развивает платформу Виртсов как для международных, так и для российских клиентов, используя привычный cloud‑native стек. При этом данные и модели находятся в среде, полностью соответствующей требованиям 152‑ФЗ и уровню защищенности УЗ‑1», — сказал руководитель направления продвижения решений Cloud.ru Роман Путилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще