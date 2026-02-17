Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде

Инженеры департамента ЦОД Sitronics Group построили и ввели в эксплуатацию машинный зал нового центра обработки данных в Нижнем Новгороде. Об этом CNews рассказал представитель Sitronics Group.

Проект был реализован под ключ — от проектирования до монтажа и запуска всех систем. Так, в существующем здании были реконструированы помещения машинного зала, главного распределительного щита, распределительного устройства ДЭС и источников бесперебойного питания, а также организованы независимые вводы от новой трансформаторной подстанции.

Машинный зал был оснащен 36 серверными шкафами общей установленной мощностью 150 кВт. Бесперебойное питание ИТ-нагрузки и инженерных систем выполнено на базе модульных ИБП, зарезервированных по схеме 2N(N+1). Гарантированное электроснабжение ЦОД выполнено по схеме 2N со временем автономии более 12 часов. Система кондиционирования машинного зала выполнена с использованием системы изоляции «горячих» коридоров и схемой резервирования N+1.

Помимо этого, специалистами компании смонтированы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранная сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация и система раннего обнаружения пожара, общеобменная вентиляция с системой удаления продуктов горения, оповещение и управление эвакуацией, а также инженерные решения машинного зала — кабельные каналы, горячие коридоры и фальшпол. Все интегрировано в существующие системы здания.

Мониторинг инженерных систем ЦОД реализован с применением SCADA-системы, разработанной специалистами компании под требования заказчика.

За счет примененных технических и организационных решений, расчетный показатель уровня доступности ЦОД составит 99,982% с допустимым временем простоя не более 1,6 часа в год.

В проекте впервые для ЦОД заказчика была применена технология фреонового фрикулинга.

«Внедрение фрикулинга является технологическим преимуществом для владельца этого ЦОД. Такой подход позволяет прагматично подходить к вопросу потребления электроэнергии и платить существенно меньше», — отметил директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов.