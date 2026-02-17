«Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством

«Северсталь» первой среди отечественных металлургических компаний приступила к разработке комплексной системы контроля качества выпускаемой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

«Технические решения создают наши эксперты, в том числе осваивают производство собственных измерительных систем – аналогов инструментов, которые раньше закупались за рубежом. За 10 лет реализации проекта мы инвестировали в разработку такой сквозной цифровой системы порядка двух млрд руб. К концу года мы рассчитываем завершить ключевой этап ее внедрения, увеличив объем цифрового контроля выпуска товарной продукции до 67%, и перейти к локальному тиражированию решений», – сказал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Комплекс цифровых инструментов работает для того, чтобы помочь сотруднику принять решение о годности металлопроката на основе ранее недоступного большого объема информации, полученного на всех этапах – жизненном пути его создания. Каждые четыре секунды на предприятии производится аттестация какого-либо продукта, ежедневно – порядка 20 тыс. аттестаций.

Реализация проекта предусматривает оснащение промышленных агрегатов измерителями с применением технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые отвечают за фиксацию видимых отклонений. Разработанные прогнозные модели выполняют расчеты вероятности возникновения невидимых человеческому глазу дефектов на основании технологических параметров. Системы слежения за металлом обеспечивают привязку данных к каждому метру конкретного продукта, а системы фиксации инцидентов контролируют критические зоны, влияющие на его качество. Их использование помогает сотруднику справиться с задачей аттестации, а также обеспечить своевременную реакцию на отклонения в технологических процессах. Всего в системе используется более 17,5 тыс. параметров, из них порядка 500 – аттестационных. На основе полученных данных система автоаттестации Sherlock рекомендует решение о годности металлопроката.

Разработкой охвачена сквозная цепочка производства полимерного проката, оцинкованного проката, горячекатаного рулонного проката, травленого проката, товарной слябы. Сейчас идет масштабирование системы на производство плоского проката и труб большого диаметра на колпинской промышленной площадке «Северстали», а также дооснащение измерительными системами агрегатов в Череповце. Данные работы планируется завершить до конца 2026 г.

Реализует инициативы команда экспертов «Северстали», обладающих необходимыми компетенциями, из дирекции по техническому развитию и качеству, производственных подразделений Череповецкого металлургического комбината, а также профильных компаний – «Северсталь-инфоком» и «Лаборатория измерительных систем».