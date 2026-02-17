CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством

«Северсталь» первой среди отечественных металлургических компаний приступила к разработке комплексной системы контроля качества выпускаемой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

«Технические решения создают наши эксперты, в том числе осваивают производство собственных измерительных систем – аналогов инструментов, которые раньше закупались за рубежом. За 10 лет реализации проекта мы инвестировали в разработку такой сквозной цифровой системы порядка двух млрд руб. К концу года мы рассчитываем завершить ключевой этап ее внедрения, увеличив объем цифрового контроля выпуска товарной продукции до 67%, и перейти к локальному тиражированию решений», – сказал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Комплекс цифровых инструментов работает для того, чтобы помочь сотруднику принять решение о годности металлопроката на основе ранее недоступного большого объема информации, полученного на всех этапах – жизненном пути его создания. Каждые четыре секунды на предприятии производится аттестация какого-либо продукта, ежедневно – порядка 20 тыс. аттестаций.

Реализация проекта предусматривает оснащение промышленных агрегатов измерителями с применением технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые отвечают за фиксацию видимых отклонений. Разработанные прогнозные модели выполняют расчеты вероятности возникновения невидимых человеческому глазу дефектов на основании технологических параметров. Системы слежения за металлом обеспечивают привязку данных к каждому метру конкретного продукта, а системы фиксации инцидентов контролируют критические зоны, влияющие на его качество. Их использование помогает сотруднику справиться с задачей аттестации, а также обеспечить своевременную реакцию на отклонения в технологических процессах. Всего в системе используется более 17,5 тыс. параметров, из них порядка 500 – аттестационных. На основе полученных данных система автоаттестации Sherlock рекомендует решение о годности металлопроката.

Разработкой охвачена сквозная цепочка производства полимерного проката, оцинкованного проката, горячекатаного рулонного проката, травленого проката, товарной слябы. Сейчас идет масштабирование системы на производство плоского проката и труб большого диаметра на колпинской промышленной площадке «Северстали», а также дооснащение измерительными системами агрегатов в Череповце. Данные работы планируется завершить до конца 2026 г.

Реализует инициативы команда экспертов «Северстали», обладающих необходимыми компетенциями, из дирекции по техническому развитию и качеству, производственных подразделений Череповецкого металлургического комбината, а также профильных компаний – «Северсталь-инфоком» и «Лаборатория измерительных систем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще