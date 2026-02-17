CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

SberPay встроили в МТС Pay

Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы рады объявить нашим общим с МТС клиентам, что теперь им доступна оплата по SberPay. Для оплаты на сайте или в приложении необходимо нажать на зеленую кнопку SberPay, выбрать нужный счет (баланс отобразится автоматически) и подтвердить платеж — все происходит за несколько секунд. Данные счета и баланс остаются конфиденциальными и не передаются в торговую точку. Платить по SberPay можно, даже если у вас не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Воспользоваться этим решением могут 11 миллионов человек».

Алексей Калина, бизнес-лидер стрима МТС Pay: «Внедрение оплаты через SberPay дает пользователям больше возможностей для оплаты покупок и позволяет выбрать наиболее подходящий для себя способ. А для онлайн-магазинов это расширение возможности оплаты заказов, где интегрирован наш сервис. Таким образом, мы не только делаем МТС Pay более вариативным, но и поддерживаем развитие альтернативных способов оплаты на рынке в целом. Благодаря этому в 2025 г. объем транзакций через сервис вырос на 33% год к году».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще