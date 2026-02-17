RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT

Компания Sauk, отечественный разработчик и производитель оборудования бесконтактной идентификации, объявила о создании нового решения для АСУ ТП, телеметрии и систем умного дома. UHF RFID-считыватели Sauk поддерживают протокол обмена данных MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Зеленоградская электроника, уже поддерживающая Modbus, позволяет легко заменить зарубежное оборудование на транспорте, производствах и в системах IoT.

Нативная поддержка популярных систем обмена данных и протоколов была ключевым преимуществом импортной продукции, поставлявшейся ранее в Россию для АСУ ТП и систем управления. В надежде на простую интеграцию многие компании безуспешно искали у дистрибьюторов RFID-считыватели популярных брендов, даже по крайне завышенным ценам.

Sauk решила проблему на рынке UHF RFID, выпустив считыватели дальней идентификации для систем управления производственными процессами. Зеленоградская электроника позволяет разработчикам не создавать специальное ПО для интеграции с иностранным оборудованием. RFID-считыватели Sauk уже поддерживают все ключевые протоколы обмена данными: Modbus, MQTT, а также подключение к корпоративным информационным системам по TCP/IP.

«Создание замкнутых технологических систем стало стратегией доминирования для зарубежных корпораций. АСУ ТП известных брендов требуют закупки совместимого оборудования, не доступного в РФ сегодня. Мы разработали для промышленности, транспорта и IoT-систем отечественные UHF RFID-считыватели Sauk с MQTT и Modbus, легко заменяющие дорогостоящие импортные аналоги», – сказал руководитель компании Sauk Андрей Красовский, кандидат технических наук.