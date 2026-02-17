CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Телеком Цифровизация
|

Металл становится прозрачным: новую эру ультразвуковой передачи энергии и данных открывает СПбГУТ

Аспирант СПбГУТ Андрей Качнов разработал технологию, которая позволяет передавать цифровые данные сквозь герметичные металлические преграды. В качестве носителя информации он использовал ультразвуковые волны. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Технология решает фундаментальную физическую проблему — так называемые «информационные барьеры» в сложных инженерных системах. Радиоволны не проходят сквозь сплошной металл, поэтому для установки датчиков внутри герметичных отсеков инженерам приходится сверлить перегородки и прокладывать кабели, нарушая целостность конструкции.

Новая система работает как акустический модем. Пьезоэлектрический преобразователь на внутренней стороне стенки превращает электрический сигнал в механические колебания. Ультразвук свободно проходит сквозь металл, а второй преобразователь считывает данные и передает их оператору.

Технология может быть востребована в авиа- и судостроении, химической промышленности, энергетике и оборонном комплексе – везде, где требуется мониторинг закрытых полостей, агрессивных сред или взрывоопасных зон без риска разгерметизации.

Разработка закладывает основу для создания передовых технологий связи нового поколения, открывая принципиально новый подход к проектированию и развитию критических отраслей промышленности, а также для будущих стандартов в области интернета вещей (IoT) для экстремальных условий и «умных» конструкционных материалов.

Андрей Качнов выразил благодарность своим научным руководителям доцентам кафедры ЦТМ Евгении Тумановой, и Александру Прасолову за помощь в работе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Инвестиции без лишних барьеров: как токенизация меняет правила игры в недвижимости

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще