MAR Consult: 60% планируют пользоваться онлайн-заказом медицинских справок

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про опыт и отношение к онлайн-заказу медицинских справок. Для четверых из пяти опрошенных (80%) было бы в разной степени удобно получать справки в электронном виде, 14% – относятся нейтрально и 6% считают этот формат неудобным. Ценность сервиса заключается не в инновационности, а в решении базовых проблем здравоохранения — очередей и экономии времени. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в январе 2026 г.

Среди преимуществ электронного формата опрошенные выделяют: экономию времени — 70%; отсутствие очередей в поликлинике - 62%; снижение личных визитов в медучреждения - 59%; возможность оформления в любое время - 58%; простоту подачи заявки - 48%. 6% не видят преимуществ.

Однако по мнению опрошенных пользователи могут столкнуться с некоторыми проблемами при заказе онлайн-справок: технические сбои — 61%; проблемы со скачиванием или печатью - 34%; непонятный интерфейс - 33%; сложность связи со службой поддержки - 30%; длительное ожидание готовых документов - 29%; сложности с регистрацией или входом — 28%. 14% не видят существенных проблем.

Самым критичным является длительное ожидание, которое нивелирует главное преимущество — экономию времени.

Для улучшения удобства онлайн-сервиса заказа справок опрошенные хотели бы сокращение сроков выдачи документов - 51%, уведомление о статусе заявки - 47%, более простой и наглядный интерфейс - 40%, улучшение работы службы поддержки - 39%, повышение скорости загрузки страниц - 34%, голосовую или онлайн-поддержку - 26%, и другое - 5%. Все устраивает 10%.

Две трети опрошенных (60%) планируют пользоваться онлайн-заказом медицинских справок в будущем, треть (30%) еще не решила, будет ли пользоваться таким форматом, а каждый десятый (10%) не планируют использовать возможность получать справки онлайн.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «Россия движется вперед в сфере технологического развития, активно цифровизацируя процессы госуслуг, включая систему здравоохранения. Возможность получения онлайн-справок является примером удобства и скорости современных сервисов, востребованных пациентами. Оперативное получение необходимых выписок и справок, существенно экономит время и усилия, обеспечивая комфорт и доступность медицинской помощи во всех регионах».

