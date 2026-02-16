CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

YADRO и курорт «Мрия» реализовали проект по импортозамещению серверной инфраструктуры в гостиничном бизнесе премиум-класса

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) реализовала проект по переходу курорта «Мрия» — лидера рынка гостеприимства — на отечественные технологические решения. Внедрение высокопроизводительных серверов российского производства позволило значительно повысить качество обслуживания гостей, эффективность управления курортом и обеспечить надежную защиту конфиденциальных данных в соответствии с высокими стандартами кибербезопасности.

В условиях растущих требований к технологической независимости и информационной безопасности курорт «Мрия» столкнулся с задачей модернизации IT-инфраструктуры на базе надежных отечественных решений. Было необходимо найти серверное оборудование, которое не только соответствовало бы строгим требованиям качества и производительности премиум-сегмента гостиничного бизнеса, но и обеспечивало технологический суверенитет предприятия. YADRO предложила комплексное решение на базе серверов VEGMAN R220 G2 — высокопроизводительной российской платформы.

Выбранная модель VEGMAN R220 G2 представляет собой двухпроцессорный сервер формата 2U, оснащенный актуальными высокопроизводительными процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения с тепловым пакетом до 270 Вт, поддерживающий до 8 ТБ оперативной памяти DDR4 с 32 слотами и сетевые интерфейсы 10/25 Гбит/с. Фронтальная панель сервера оснащена замком для ограничения физического доступа к дискам, минимизируя риски несанкционированных вмешательств. Серверы VEGMAN R220 G2, как и все микропрограммное ПО, включая BIOS и BMC, находятся в реестре отечественного ПО и обновляются централизованно через сервисный портал производителя.

Технологическое решение YADRO обеспечило курорту «Мрия» создание платформы для дальнейшего масштабирования и внедрения инновационных технологий. Непрерывность работы сервисов и оказания услуг клиентам курорта гарантируют совместимость оборудования с ведущими отечественными производителями ПО, дублирование всех основных узлов сервера и собственная служба поддержки YADRO с уровнем 24×7×365. Система управления с поддержкой OpenBMC, IPMI, SNMP и Redfish позволяет отслеживать события безопасности и предотвращать попытки несанкционированных операций.

«Проект с курортом „Мрия" демонстрирует готовность серверов YADRO к эксплуатации в требовательном сегменте гостиничного бизнеса премиум-класса. Мы предоставили комплексное технологическое решение, которое не только обеспечивает высокую производительность и надежность, но и создает основу для внедрения инновационных сервисов. Наше оборудование полностью соответствует принципам технологической независимости при сохранении превосходных эксплуатационных характеристик», — комментирует коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.

«Мы рассматривали не просто закупку оборудования, а формирование технологического альянса, который позволит вывести надежность и качество наших сервисов на принципиально новый уровень. После тщательного анализа рынка, включая зарубежные аналоги, стало очевидно, что компания предлагает не просто аппаратные решения, а комплексную экосистему, сочетающую высочайшую производительность, энергоэффективность и безопасность. Для нас это фундамент для будущего масштабирования и внедрения инновационных сервисов для гостей», — отметил Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия».

Реализация проекта подтверждает лидерство YADRO в создании российских технологических решений для различных отраслей экономики и демонстрирует успешный опыт импортозамещения в сфере гостеприимства. Курорт «Мрия» планирует дальнейшее расширение сотрудничества с российским производителем, рассматривая проекты внедрения облачных сервисов на базе оборудования YADRO. Опыт успешного импортозамещения наглядно показывает эффективность и перспективность использования качественного отечественного оборудования в требовательном сегменте гостиничного бизнеса премиум-класса.

