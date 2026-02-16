CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Контур.Фокусе» появилась проверка доверенностей

В «Контур.Фокусе» появилась возможность проверять нотариальные и простые письменные доверенности. Проверить, является ли доверенность действительной можно в новом разделе «Проверка доверенностей». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новая функциональность актуальна при подписании договора, получении или передаче материальных ценностей, представлении в суде, участии в закупках. В банковском сегменте при идентификации юрлица перед открытием расчетного счета, перед выдачей банковских гарантий, а также в рамках брокерского обслуживания.

Перечисленные действия имеют высокий риск с точки зрения бизнеса, так как, например, сделка, совершенная с недействительным представителем, может быть признана незаконной, а значит, есть риск потери денег или товара. Если доверенность не удостоверена нотариально, когда это обязательно, она будет признана ничтожной, а договор будет признан недействительным. Проверить доверенность можно прямо в сервисе Контур.Фокус. Сервис покажет статус: действительна ли она на дату проверки — не была ли отозвана и является ли актуальной на указанную дату.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Проверка доверенности — один из важнейших этапов проверки контрагента, который обычно выполняется юристом, специалистом службы безопасности или руководителем организации. Именно поэтому мы приняли решение добавить эту функциональность в сервис».

