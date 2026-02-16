CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Технониколь» выстроил систему управления корпоративным контентом на ELMA365 CSP

Компания «Технониколь» внедрила масштабируемую систему управления корпоративным контентом на базе ELMA365 CSP. Решение охватывает кадровые, организационно-распорядительные и нормативно-технические документы и учитывает требования распределенной структуры промышленного холдинга с высокой нагрузкой и сложным регуляторным контуром. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

«Технониколь» объединяет десятки юридических лиц, производственные площадки в разных регионах России, Казахстане и Белоруссии. Более 9 тыс. сотрудников ежедневно работают с документами, при этом значительная часть пользователей не имеет персональных рабочих мест и взаимодействует с системой через терминалы общего доступа или мобильную авторизацию. Эти факторы исключали использование коробочных решений и потребовали построения единого цифрового контура управления информацией.

В качестве технологической основы была выбрана платформа ELMA365 CSP. Архитектура решения выстроена вокруг кадрового электронного документооборота, который стал единым источником данных о сотрудниках, ролях и структуре организации. На этой модели реализованы процессы юридически значимого подписания, согласования документов и управления доступами. Внедрение велось поэтапно: сначала автоматизировали учет рабочего времени, затем — процессы трудоустройства, работу с приказами, локальными нормативными актами и нормативно-технической документацией (НТД).

Отдельным направлением стала автоматизация НТД, которая не входит в стандартный контур КЭДО. Функциональность системы была адаптирована под этот сценарий: процесс ознакомления с нормативно-технической документацией полностью автоматизирован — от создания документа до подтверждения ознакомления сотрудниками. Платформа автоматически определяет согласующих и ответственных, сверяет списки сотрудников через интеграции с КЭДО, формирует задачи и контролирует их исполнение.

Большое внимание в проекте уделялось пользовательскому опыту. За три года система прошла около 30 итераций улучшений. Сегодня сотрудники работают в едином интерфейсе, где отображаются все актуальные документы и задачи, а доступы автоматически актуализируются в зависимости от роли пользователя. Это повысило прозрачность процессов и снизило риски ошибок при работе с документами.

За время эксплуатации решение значительно масштабировалось. Количество пользователей выросло с 252 человек в середине 2023 г. до 2,7 тыс. к концу 2025 г., а число операций — с 1,4 тыс. до почти 60 тыс. в месяц. Через платформу проходит около 75% документооборота бизнес-единицы «Минеральная Изоляция», система поддерживает более 100 типов документов.

«2,7 тыс. сотрудников ежемесячно выполняют около 60 тысяч операций, более половины из которых — процессы подписания документов. Система показала высокую устойчивость и производительность, и мы планируем оцифровывать все процессы, где требуется контроль и прозрачность», — отметил Юрий Осадец, ИТ-директор БЕ «Минеральная Изоляция» «Технониколь».

В дальнейшем решение планируется тиражировать на другие бизнес-сегменты холдинга, подключить учебный центр и интегрировать с операторами внешнего ЭДО. Масштабирование осуществляется без простоев за счет облачной архитектуры на базе Yandex Cloud.

«Для крупных распределенных компаний электронный документооборот перестает быть вспомогательной системой и становится стратегическим инструментом управления информацией и процессами. Если путь документа внутри организации сложно отследить, это первый признак необходимости перехода к системному управлению контентом», — сказал Раис Ахкямов, руководитель практики ELMA365 CSP.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще