Платформа «Понимаю» представит на конференции «Цифровизация HR» решения для корпоративного благополучия сотрудников

На предстоящей конференции «Цифровизация HR» участники смогут познакомиться с платформой «Понимаю» на интерактивном стенде, где будут представлены программы поддержки сотрудников, направленные на укрепление их здоровья, благополучия и продуктивности.

«Наша цель — помочь компаниям создать условия, в которых сотрудники чувствуют себя спокойно, уверенно и мотивированно. На стенде мы покажем, как забота о благополучии напрямую влияет на эффективность и прибыль бизнеса», — отмечают представители «Понимаю».

Посетители смогут узнать о ключевых направлениях платформы:

  • индивидуальные консультации психологов, коучей, юристов, экспертов по личным финансам;
  • поддержка здорового образа жизни через ЗОЖ консультантов, фитнес-тренеров и инструкторов практик осознанности;
  • инновационные сервисы по работе с животными;
  • информационно-просветительские мероприятия в сфере well-being для сотрудников.

На стенде «Понимаю» гости смогут познакомиться с реальными кейсами внедрения программ корпоративного благополучия, узнать, как поддержка сотрудников помогает снижать стресс, повышать вовлеченность и укреплять общую продуктивность команды.

«Мы убеждены, что инвестиции в здоровье и благополучие сотрудников — это инвестиции в устойчивый рост компании. На стенде мы продемонстрируем, как наши программы помогают превращать заботу о сотрудниках в реальный бизнес-результат», — добавляют представители платформы.

