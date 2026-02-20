CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи

Министерство обороны подало иск к входящему в «Ростех» концерну «Автоматика» почти на 200 млн. Он связан с ненадлежащим исполнением договора поставки.

Иск Минобороны

Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к дочернему предприятию «Ростеха» — концерну «Автоматика» на сумму 192,3 млн руб. Заявление было направлено января 2026 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

В документе не указана причина иска, однако известно, что концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

Минобороны же подало иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки.

Шестилетняя просрочка

Буквально на прошлой неделе CNews писал о концерне. Так, «Автоматика» был оштрафован Минпромторгом на 62,7 млн руб. за более чем шестилетнюю просрочку исполнения обязательств по контракту. Концерн должен был освоить производство систем для средств криптографической защиты информации в целях Минобороны.

avtomatika700.jpg

Росгвардия
Минобороны требует у «Автоматики» миллионы через суд

Планировалось, что «Автоматика» освоит серийное производство системы в корпусе для аппаратуры средств криптографической защиты информации. Стоимость контракта, который был подписан еще в 2017 г. составила 220 млн руб. Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Не первый иск

Ранее Минобороны уже подавало в суд иски против «Автоматики». Например, в апреле 2025 г. Минобороны потребовало от концерна 90 млн руб.

Подавало иск и «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») 18 марта 2025 г., потребовав через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех».

Скандал с автоматикой

С «Автоматикой» связана скандальная история о соглашении с Минпромторгом, заключенным компанией в июне 2021 г. В течение трех лет предприятие должно было получать из бюджета субсидию на общую сумму 400,7 млн руб. для разработки отечественных антенных систем для транспорта.

На разработку антенных систем спутниковой связи «Автоматика» потратила 300 млн руб. субсидий.

В январе 2023 г. холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заявлял о создании концерном «Автоматика» новых модификаций антенных систем спутниковой связи для различных видов транспорта и о планах в 2023 г. провести подготовительные работы для начала серийного выпуска всей линейки изделий. А в июне 2023 г, как писал «Коммерсант», экс-гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко и начальник научно-исследовательской организации №3 предприятия, возглавлявший проект по спутниковым системам, Александр Нестеров были арестованы по обвинению в мошенничестве с субсидиями Минпромторга в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» было потрачено 300 млн руб., но за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы.

Проведенная Минпромторгом в мае 2023 г. выездная проверка выяснила, что в продуктах «Автоматики» используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у разработчика отсутствуют. Компоненты антенных систем также оказались импортными, что противоречит условиям госзаказа.

Кристина Холупова

