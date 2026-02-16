НВБС представила линейку серверов и систему управления ИТ-инфраструктурой под брендом «Необайт»

Российская ИТ-компания АО «НВБС» представила новые продукты под собственной торговой маркой «Необайт»: линейку серверов и систему управления и мониторинга активов IT Management System. Об этом CNews сообщили представители НВБС.

Российские серверы «Необайт» — это профессиональное оборудование для работы в крупной корпоративной ИТ-среде и ЦОД. При формировании продуктовой линейки особое внимание было уделено возможности гибкой настройки под разные бизнес-задачи и способности выдерживать высокие нагрузки. Сервера работают на платформе Intel Eagle Stream с чипсетом C741, который поддерживает семейство масштабируемых процессоров Intel Xeon четвертого и пятого поколений. Сервера имеют возможность кастомизации — заказчик может выбирать комплектующие: вид накопителей, объём памяти, а также графические карты для обработки данных и задач, связанные с ИИ.

«При разработке серверов мы исходили из ключевых задач крупных заказчиков — обеспечения стабильной работы серверов, удобства эксплуатации и доступной стоимости», — сказал Тимур Королев, руководитель направления развития продуктов «НВБС». Компания планирует выпустить 2,5 тыс. серверов в 2026 г. и нарастить выпуск до 4 тыс. в 2027 г.

Также компания представила IT Management System — систему, которая помимо базового мониторинга ИТ-инфраструктуры ЦОД, позволяет централизовано управлять мультивендорным парком: серверами, системами хранения данных и коммутаторов, системой кондиционирования, электропитанием и температурой. Система поддерживает более 250 вендоров оборудования, в том числе HP, Dell, Lenovo и другие. ITMS не требует установки дополнительного ПО на управляемое оборудование, что упрощает внедрение решения.

«Мы создавали IT Management System как практический инструмент для работы с крупной, разнородной ИТ-инфраструктурой. Сегодня у заказчиков десятки вендоров, тысячи единиц оборудования и постоянный дефицит инженеров. Наша система позволяет в едином контуре видеть состояние инфраструктуры, прогнозировать отказы и устранять проблемы до того, как они влияют на бизнес. Это не просто мониторинг — это управляемость, снижение операционных затрат и предсказуемость работы ЦОД», — сказал Дмитрий Антонюк, технический директор НВБС.

Еще одним важным фактором является сервисная поддержка оборудования. Для серверов предусмотрена гарантия до пяти лет, а также техническая поддержка On-site в круглосуточном режиме с быстрым реагированием на критические сбои. При внедрении IT Management System компания предлагает постоянное обновление ПО, кастомизацию под требования заказчика, а также гибкое тестирование до покупки.