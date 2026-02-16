CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НТЦ «Модуль» представил спутник CubeSat 16U и программно-аппаратную платформу «Магма»

НТЦ «Модуль» представил на ближневосточном рынке новые продуктовые и сервисные решения:

Применение малого космического аппарата для задач дистанционного зондирования Земли (МКА для ДЗЗ) – CubeSat 16U.

Применение МКА, оснащенного мультиспектральным оптическим оборудованием, позволяет получать снимки поверхности Земли с «картой» перспективных месторождений. В условиях пустынной местности подобная технология является наиболее эффективной. В отсутствие растительности, водоемов и облачности, снимки поверхности Земли, сделанные CubeSat 16U, предоставят наиболее точную информацию, необходимую на этапе разработки шахт и карьеров.

Применение программно-аппаратной платформы «Магма» для полной цифровизации горнодобывающих объектов, шахт и карьеров.

Решение предназначено для сквозного анализа и оптимизации разработки месторождений, что способствует снижению рисков и повышению экономической эффективности.

«Магма» объединяет несколько систем: «Магма Минерал» для управления горно-геологическими данными; «Магма ГЕО» для геологического моделирования и подсчёта запасов; «Магма План» для стратегического и оперативного планирования горных работ; «Магма Контроль» для диспетчеризации и мониторинга техники на открытых и подземных работах.

Ключевым элементом блока «Магма Контроль» является бортовой компьютер.

NM Pilot (разработки НТЦ «Модуль»). Встроенный в бортовую систему шахтной спецтехники (например, в самоходные бурильные установки и шахтные самосвалы), NM Pilot обеспечивает сбор, хранение и обработку всей телеметрии и данных с датчиков машины (от давления в шинах и температуры в кабине машиниста до предиктивной аналитики возможных аппаратных отказов), а также обрабатывает входной видеопоток алгоритмами AI и CV в режиме реального времени для помощи оператору/машинисту.

