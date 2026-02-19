В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

В Петербурге ученые собрали антенну для системы ГЛОНАСС на основе специального состава керамики собственной разработки, работающую в двух поддиапазонах частот. Экспериментальные образцы на испытаниях продемонстрировали характеристики лучше импортных аналогов.



Керамическая антенна для ГЛОНАСС

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали антенну на керамической основе для отечественной Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщили представители вуза на своем сайте. Для создания антенны в университете разработали специальный состав керамики.

Изделие не имеет аналогов на российском рынке, по словам инженера-технолога, аспиранта кафедры физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анны Антоновой. Экспериментальные образцы во время испытаний в условиях реального навигационного поля по своим характеристика превзошли импортные аналоги.

Компактная антенна универсальная и предназначена для наземных приемников спутниковых сигналов, которые используются на транспорте и в других сферах.

АО «ГЛОНАСС» Российская ГЛОНАСС зависит от импорта керамических антенн

Разработка соответствует требованиям, применяемым к антеннам спутниковых навигаторов ГЛОНАСС, включая требования по безопасности применения и нормируемым электрическим параметрам.

Компактное устройство с меньшим количеством ошибок позиционирования

Антенна плоская, имеет размер три на три см и вес порядка 30 г. Ее основа — керамические диэлектрики, которые позволяют минимизировать габаритные размеры.

Различные диэлектрические характеристики материала можно получать изменяя пропорции компонентов керамики, пояснила Антонова: «Это позволит приспособить производство под любые технические требования заказчиков, к примеру, минимизации габаритов и массы».

Минимизировать количество ошибок в позиционировании ученым удалось за счет применения дополнительного поддиапазона L2 (~1250 МГц). Большая часть представленных на рынке спутниковых навигаторов работают в поддиапазоне частот L1 (~1600 МГц). Использование только одного поддиапазона может приводить к ошибкам в позиционировании до пяти метров.

Погрешность образуется при прохождении сигнала от спутника через ионосферу. Использование дополнительного поддиапазона позволяет устройству СПбГЭТУ компенсировать ионосферную погрешность за счет одновременного приема сигналов на двух разнесенных частотах.

У российской навигационной системы проблема с отечественными компонентами

ГЛОНАСС связывается с орбитальной группировкой навигационных космических аппаратов и определяет местоположение объекта. Она интегрирована со всеми региональными системами-112 и передает спасателям координаты и основные характеристики транспортных средств в случае автоматического аварийного вызова или при ручной активации кнопки SOS, например, при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

При этом оборудование для аппаратуры потребителя ГЛОНАСС критически зависит от импортных компонентов, в первую очередь — от керамических антенн, отметили представители СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

У Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ также есть разработка антенны для ГЛОНАСС. В ноябре 2024 г. CNews писал, что ученые проводят также исследования в направлении многодиапазонных активных антенн, которые могут работать сразу в нескольких частотных диапазонах и при этом иметь только один печатный излучатель и один тракт усилителя. Антенны, созданные в Новосибирске, локализованы на 90%.