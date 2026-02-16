CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На базе ЮУГМУ появится лаборатория для клинической оценки и доработки медицинского ИИ

Подписано соглашение о научном сотрудничестве между Южно-Уральским государственным медицинским университетом Минздрава России и разработчиком цифровых систем для здравоохранения «Платформа Третье Мнение». Соглашение заключено сроком на пять лет. Документ подписали и.о. ректора ЮУГМУ Ольга Абрамовских и генеральный директор «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова. Об этом CNews сообщили представители «Платформа Третье Мнение».

В планах сторон создание на базе ЮУГМУ совместной лаборатории, ориентированной на клиническую оценку и доработку ИИ-моделей, предназначенных для применения в медицинской практике. Речь идет как о разработке новых цифровых решений, так и о совершенствовании существующих ИИ-сервисов.

Предполагается, что на базе лаборатории будет организована работа по формированию медицинского технического задания для разработчиков, доработке алгоритмов с участием врачей и ученых, сбору и анализу клинических данных, проведению апробации и клинических исследований в соответствии с действующими требованиями к программным медицинским изделиям, а также формированию доказательной базы для их применения.

«Для нас принципиально важно, чтобы разработка и внедрение медицинских ИИ-решений шли в тесной связке с клинической практикой и образовательным процессом. Создание лаборатории позволит объединить компетенции университета и индустрии, вовлечь студентов и молодых исследователей в реальные проекты и обеспечить корректную клиническую оценку цифровых технологий, предназначенных для работы врача», – отметила Ольга Абрамовских.

Проект предполагает расширение практико-ориентированной подготовки студентов, их участие в междисциплинарных командах вместе с разработчиками и клиницистами и работу с реальными цифровыми инструментами в рамках клинической оценки и совершенствования решений.

Таким образом, лаборатория станет площадкой, где медицинская экспертиза, научная работа и технологическая разработка будут объединены для создания и развития ИИ-инструментов, ориентированных на практические задачи здравоохранения.

