CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Гипер Лента» обеспечила 228 гипермаркетов бесплатным Wi-Fi

Покупатели магазинов могут воспользоваться бесплатным интернетом во всех регионах присутствия сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

На фоне ограничения работы высокоскоростного мобильного интернета торговая сеть «Гипер Лента» организовала бесплатную раздачу Wi-Fi в магазинах во всех регионах присутствия. Ежедневно к точкам коллективного доступа подключаются от 2 до 6 тыс. пользователей (уникальные подключения), всего – более 80 тыс. раз в сутки. По данным Lenta Tech (Ит-бренд «Группы Лента»), в среднем покупатель проводит в сети около двух минут и загружает в сутки информацию объемом от 200 до 300 МБ.

Директор торговой сети «Гипер Лента» Руслан Ардовский: «Мы не только предоставляем нашим покупателям выгодные цены и высокое качество обслуживания, но и заботимся о том, чтобы они могли комфортно проводить время в гипермаркетах сети. Поэтому бесплатный Wi-Fi доступен в большинстве магазинов «Гипер Лента» во всех регионах присутствия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще