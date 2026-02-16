«Бургер Кинг» сократил время запуска новых функций мобильного приложения с месяцев до недель

«Бургер Кинг» завершил масштабный проект по созданию новой backend-инфраструктуры для мобильного приложения. В сотрудничестве с российской компанией ZeBrains была разработана архитектура, которая позволяет запускать новые сервисы и промо-механики за недели вместо месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Бургер Кинг».

Существующий backend мобильного приложения превратился в узкое место для бизнеса. Центральная система на устаревших технологиях физически не позволяла быстро запускать новые промо-механики и сценарии оформления заказов для пользователей. Любое изменение затрагивало несколько компонентов одновременно, из-за этого даже точечные доработки переходили в сложные релизы длиной в месяцы.

При этом миллионы пользователей продолжали ежедневно работать с приложением — остановить систему для модернизации было невозможно. Точечные доработки больше не решали проблему, требовался принципиально новый подход.

В сотрудничестве с ZeBrains «Бургер Кинг» спроектировал новую backend-инфраструктуру, основанную на независимых сервисах. Центральная система была разделена на отдельные компоненты: заказы и корзина, каталог и рестораны, цены и конфигурации, платежи, программа лояльности, аналитика. Каждый сервис получил чёткую зону ответственности и собственную базу данных.

Новая архитектура решает главную проблему — изменения в одном сервисе больше не требуют доработки других. Критическим требованием была безопасная миграция без остановки работы приложения. Разработанное решение позволило запустить параллельную работу старого и нового мобильного приложения с постепенным переводом пользователей — сначала на внутренних сотрудниках, затем на 1%, 5% и более широкой аудитории с постоянным контролем технических и бизнес-метрик.

Новая инфраструктура создает технологический фундамент для развития всей экосистемы «Бургер Кинг». Более того, архитектура нового мобильного приложения закладывает возможность четырехкратного и более роста нагрузки по мере развития системы. Система повышает устойчивость и стабильность работы за счёт распределённой архитектуры и отказоустойчивых компонентов, позволяет бизнесу реализовывать идеи, которые раньше были невозможны технически, экономически и с точки зрения бизнес-эффективности

«Бургер Кинг» планирует завершить переход на новый backend в марте 2026 года. После этого система станет единой технологической платформой для всех каналов продаж компании — мобильного приложения, киосков самообслуживания, драйвов и веб-сайта. Проект демонстрирует успешный опыт технологической трансформации в сфере ресторанного бизнеса и подтверждает эффективность сотрудничества российских компаний в создании инновационных решений.

«"Бургер Кинг" — во многом сезонный бизнес: периоды пикового спроса сменяются периодами затишья. К 2024 г. мы пришли к ситуации, когда объем аудитории стал настолько высоким, что даже в спокойные периоды система работала на верхней границе своих возможностей. В пиковые нагрузки это приводило к сбоям в цифровых каналах и ухудшению пользовательского опыта. Тогда стало очевидно: при текущей архитектуре мы еще могли бы какое-то время поддерживать работу системы, но дальнейшее масштабирование бизнеса требует принципиальных изменений. Спустя год мы полностью переработали архитектуру, разделив монолит на микросервисы. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее с точки зрения нагрузки и устойчивости системы. Дополнительным результатом стало существенное ускорение вывода новых функций и сервисов для пользователей», — Ильяс Домнин, CPO «Бургер Кинг» Россия.

«Когда наш клиент с системой на миллионы пользователей говорит "система работает на пределе, но останавливать ее нельзя" — это тот самый проект и вызов, которого мы ждем. Мы разобрали монолит на независимые сервисы так, что пользователи даже не заметили перехода. Теперь у Бургер Кинг есть то, зачем всё затевалось — возможность быстро пробовать новое и не бояться роста нагрузки. И я горжусь нашей командой, вложившей в проект свой опыт, знание и трудолюбие», — Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь ИТ-компании ZeBrains.