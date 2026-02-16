CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Бургер Кинг» сократил время запуска новых функций мобильного приложения с месяцев до недель

«Бургер Кинг» завершил масштабный проект по созданию новой backend-инфраструктуры для мобильного приложения. В сотрудничестве с российской компанией ZeBrains была разработана архитектура, которая позволяет запускать новые сервисы и промо-механики за недели вместо месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Бургер Кинг».

Существующий backend мобильного приложения превратился в узкое место для бизнеса. Центральная система на устаревших технологиях физически не позволяла быстро запускать новые промо-механики и сценарии оформления заказов для пользователей. Любое изменение затрагивало несколько компонентов одновременно, из-за этого даже точечные доработки переходили в сложные релизы длиной в месяцы.

При этом миллионы пользователей продолжали ежедневно работать с приложением — остановить систему для модернизации было невозможно. Точечные доработки больше не решали проблему, требовался принципиально новый подход.

В сотрудничестве с ZeBrains «Бургер Кинг» спроектировал новую backend-инфраструктуру, основанную на независимых сервисах. Центральная система была разделена на отдельные компоненты: заказы и корзина, каталог и рестораны, цены и конфигурации, платежи, программа лояльности, аналитика. Каждый сервис получил чёткую зону ответственности и собственную базу данных.

Новая архитектура решает главную проблему — изменения в одном сервисе больше не требуют доработки других. Критическим требованием была безопасная миграция без остановки работы приложения. Разработанное решение позволило запустить параллельную работу старого и нового мобильного приложения с постепенным переводом пользователей — сначала на внутренних сотрудниках, затем на 1%, 5% и более широкой аудитории с постоянным контролем технических и бизнес-метрик.

Новая инфраструктура создает технологический фундамент для развития всей экосистемы «Бургер Кинг». Более того, архитектура нового мобильного приложения закладывает возможность четырехкратного и более роста нагрузки по мере развития системы. Система повышает устойчивость и стабильность работы за счёт распределённой архитектуры и отказоустойчивых компонентов, позволяет бизнесу реализовывать идеи, которые раньше были невозможны технически, экономически и с точки зрения бизнес-эффективности

«Бургер Кинг» планирует завершить переход на новый backend в марте 2026 года. После этого система станет единой технологической платформой для всех каналов продаж компании — мобильного приложения, киосков самообслуживания, драйвов и веб-сайта. Проект демонстрирует успешный опыт технологической трансформации в сфере ресторанного бизнеса и подтверждает эффективность сотрудничества российских компаний в создании инновационных решений.

«"Бургер Кинг" — во многом сезонный бизнес: периоды пикового спроса сменяются периодами затишья. К 2024 г. мы пришли к ситуации, когда объем аудитории стал настолько высоким, что даже в спокойные периоды система работала на верхней границе своих возможностей. В пиковые нагрузки это приводило к сбоям в цифровых каналах и ухудшению пользовательского опыта. Тогда стало очевидно: при текущей архитектуре мы еще могли бы какое-то время поддерживать работу системы, но дальнейшее масштабирование бизнеса требует принципиальных изменений. Спустя год мы полностью переработали архитектуру, разделив монолит на микросервисы. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее с точки зрения нагрузки и устойчивости системы. Дополнительным результатом стало существенное ускорение вывода новых функций и сервисов для пользователей», — Ильяс Домнин, CPO «Бургер Кинг» Россия.

«Когда наш клиент с системой на миллионы пользователей говорит "система работает на пределе, но останавливать ее нельзя" — это тот самый проект и вызов, которого мы ждем. Мы разобрали монолит на независимые сервисы так, что пользователи даже не заметили перехода. Теперь у Бургер Кинг есть то, зачем всё затевалось — возможность быстро пробовать новое и не бояться роста нагрузки. И я горжусь нашей командой, вложившей в проект свой опыт, знание и трудолюбие», — Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь ИТ-компании ZeBrains.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще